"Зважені та щасливі": Как сейчас выглядит Коля Крицкий

Самый тяжелый участник 9 сезона Коля Крицкий покинул проект "Зважені та щасливі" в 8 выпуске.

На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся показ восьмого эпизода самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На восьмой неделе участников снова ждал обмен партнерами. На конкурсе каждая девушка могла поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение. По итогам голосования домой поехал самый тяжелый участник сезона – Коля Крицкий из розовой команды.

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Коля пришел на ток-шоу “Зважся!“, чтобы показать, каких промежуточных результатов он достиг и не опустил ли руки, уехав домой. Тренер Иракли Макацария с радостью встретил своего подопечного и пообещал, что до финала они еще поработают над внешним видом Коли. Также благодаря проекту он начал меняться и внутренне.

Отметим, что Коля пришел на проект с весом 223 кг. Сегодняшний его вес - 173 кг.

Коля Крицкий Пресс-служба

Чтобы поддержать Колю, в студию пришла Даша Астафьева, которая рассказала, как в детстве считала себя гадким утенком и получала множество обидных прозвищ от одноклассников. До 8 лет у нее не росли волосы из-за проблем со здоровьем. Она даже не мечтала о популярности и успехе. Даша раскрыла секрет, что ее вес сейчас 60-62 кг, а параметры 92-62-92.

"Зважся!" Пресс-служба

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Также в студию пришли участники четвертого сезона Иванна Марчук и Дмитрий Завоюра, которые поделились своими историями: насколько семья и поддержка окружающих важна для сохранения скинутого веса. Иванна, к сожалению, не смогла удержать вес, а Дмитрий напротив – продолжает тренироваться еще больше, правильно питается и мотивирует других на изменения.

Коля Крицкий Пресс-служба

Каждый четверг смотрите самый весомый проект страны “Зважені та щасливі“ на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на изменения.

Напомним, ранее тренер “Зважених та щасливих“ Иракли Макацария признался, какую хочет свадьбу.

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