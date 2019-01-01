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"Зважені та щасливі": Иракли Макацария рассказал о своей свадьбе

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Тренер проекта "Зважені та щасливі" Иракли Макацария признался, какую хочет свадьбу.
"Зважені та щасливі": Иракли Макацария рассказал о своей свадьбе
"Зважені та щасливі": Иракли Макацария рассказал о своей свадьбе
Пресс-служба

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Каждый четверг на телеканале СТБ в 19:00 зрители следят за трансформацией участников самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Поклонники следят не только за судьбой участников шоу, но и за жизнью тренеров проекта.

Недавно на онлайн-конференции Иракли Макацария задали вопрос, какой видит он свою свадьбу и где она состоится.

“Свою свадьбу я точно не представлял. Недавно была свадьба моей сестры, я тоже принимал небольшое участие в подготовке свадьбы. То, как ты себе представляешь на эмоциональном уровне и то, как оно на самом деле происходит – очень сильно отличается. Спасибо Богу, что свадьба была намного лучше, чем мы ожидали! Свою свадьбу я пока не представляю. Я понял, что когда я буду составлять список гостей, то этот список может быть слишком большим. Вот этот процесс будет очень сложным, нужно никого не забыть. А касательно Киева, Батуми, Тбилиси или любого другого города – это уже решение, которое нужно принимать обоюдно. Дай Бог, чтобы это решение я принимал скоро“, - улыбается Иракли.

Смотрите “Зважені та щасливі“ каждый четверг в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали, кто покинул проект “Зважені та щасливі 9“ в шестом выпуске.

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Теги: Зважені та щасливі 9, Иракли Макацария
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Источник: Ivonа bigmir)net

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