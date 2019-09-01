"Зважені та щасливі 9": Кто покинул проект в 6 выпуске
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В четверг, 3 октября, состоялся шестой эфир самого весомого проекта Украины “Зважені та щасливі 9“. Участники снова столкнулись со сложными испытаниями - и один из них покинул проект.
На этот раз ведущими “Зважені та щасливі“ стали участники восьмого сезона Александр Валигурский и Наталья Мотыка. Напомним, что в прошлом выпуске основной состав - ведущая Анита Луценко и тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария отказались работать с командами, заявив, что участники шоу “обленились и перестали работать над собой“.
В шестом выпуске участников ожидало сложное испытание - они тащили на встречу со своим партнером его родных в прицепах около 10 км.
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Наталье из команды розовых потребовалась помощь медиков, однако все участники выдержали испытание, кроме “одиночки“ Николая, который не смог принять участие в конкурсе.
Полный 6 выпуск можно увидеть тут.
В шестом выпуске “Зважені та щасливі 9“ под желтой линией оказались Павел из “розовой“ команды и Сергей из “синей“. После голосование решили, что на этот раз проект покинет 42-летний бизнесмен Сергей Бовтюк.
Сергей пришел на проект с весом 148 кг. В шоу “Зважені та щасливі“ Сергей был в паре с Аленой Гребенюк.
Ранее мы писали, кто покинул проект “Зважені та щасливі“ в 5 выпуске.
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