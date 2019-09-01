Участники прошли сложное испытание - и один из них выбыл из команды.

"Зважені та щасливі 9": Кто покинул проект в 6 выпуске ivona.bigmir.net

Читай также: “Любить себя не наглость“: Участница “Зважених“ выставила фото в белье

В четверг, 3 октября, состоялся шестой эфир самого весомого проекта Украины “Зважені та щасливі 9“. Участники снова столкнулись со сложными испытаниями - и один из них покинул проект.

На этот раз ведущими “Зважені та щасливі“ стали участники восьмого сезона Александр Валигурский и Наталья Мотыка. Напомним, что в прошлом выпуске основной состав - ведущая Анита Луценко и тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария отказались работать с командами, заявив, что участники шоу “обленились и перестали работать над собой“.

В шестом выпуске участников ожидало сложное испытание - они тащили на встречу со своим партнером его родных в прицепах около 10 км.

Читай также: Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете - фото

Наталье из команды розовых потребовалась помощь медиков, однако все участники выдержали испытание, кроме “одиночки“ Николая, который не смог принять участие в конкурсе.

Полный 6 выпуск можно увидеть тут.

В шестом выпуске “Зважені та щасливі 9“ под желтой линией оказались Павел из “розовой“ команды и Сергей из “синей“. После голосование решили, что на этот раз проект покинет 42-летний бизнесмен Сергей Бовтюк.

Сергей пришел на проект с весом 148 кг. В шоу “Зважені та щасливі“ Сергей был в паре с Аленой Гребенюк.

Ранее мы писали, кто покинул проект “Зважені та щасливі“ в 5 выпуске.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.