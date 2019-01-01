Тренер Зважених попал в объектив модного фотографа .

Красивый и одухотворенный: Стало известно, с кем проводит досуг Иракли Макацария instagram.com/maqatsa

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Звездный тренер самого весомого проекта Зважені і щасливі и экс-холостяк Иракли Макацария был и остается одним из самых загадочных персон украинского шоу-биза. О работе красавца-тренера - известно многое, а вот его досуг - покрыт тайной. Иракли часто отмечает, что, в связи с напряженным рабочим графиком, ему очень редко удается гулять, а тем более путешествовать. Однако, похоже теплая осенняя погода - подействовала и на занятого красавца. В Инста-сториз знаменитости появилось фото, сделанное фотографом Михаилом Чубуном. Иракли позирует в джинсах и футболке с одухотворенной улыбкой на лице. По его позе и одежде видно, что его “подловили“ на досуге.

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Фотограф, в свою очередь, также разместил снимок тренера, а кроме того добавил в свою сториз процесс создания именной металлической таблички с надписью “Макацария“. Похоже, Иракли получил от друзей такой необычный подарок - и , возможно, скоро мы узнаем, как он его использует.

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К слову, Михаил Чубун - как показывает лента в Инстаграм - часто делает довольно смелые фото. Возможно, мы скоро увидим звездного тренера в непривычном образе?

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