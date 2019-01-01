Заметно похудела: Как сейчас выглядит эксцентричная участница "Зважених"-9

Екатерина Лукьяшко продолжает худеть, но, судя по всему, ее не покидают мысли о тортиках.

Заметно похудела и довольна собой: Как сейчас выглядит экс-участница "Зважених"-9 instagram.com/caramellcheesecake

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Участница самого весомого шоу “Зважені і щасливі“ 25-летняя Екатерина Лукьяшко, которая выбыла из нового сезона первой, похоже преодолела психологический барьер, о котором говорила ведущим пост-шоу “Зважся“ - и продолжает активно преображаться. В Инста-сториз девушка добавила свежее фото, на котором выглядит заметно постройневшей и в целом довольной жизнью. Екатерина позирует в длинной черной юбке и кроп-топе в белый горох, открывшем плечи и подчеркнувшем пышную грудь девушки.

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Однако, мысль о тортиках, судя по всему, не оставляет сладкоежку - поскольку на днях Екатерина поменяла в соцсетях никнейм на caramellcheesecake. Ну что ж, возможно, это единственное место, где в Катиной жизни появляются сладости. Судя по заметным результатам - это так.

Напомним, что девушке все еще есть к чему стремиться - поскольку в декабре этого года все участники “Зважених“-9 еще раз похвастаются своими достижениями и участник, который больше всех сбросил вне проекта - получит приз “за похудение дома“ - а это 100 тыс. грн.

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Напомним, что Екатерина Лукьяшко пришла на проект с весом 127 кг - и за первую неделю ей удалось сбросить 2 килограмма. Дома она похудела еще на 22 кг.

Еще на проекте Екатерина заработала репутацию довольно эксцентричной особы - чего только стоит заявление о том. что вскоре она напишет книгу о 100 самых провалных свиданий в ее жизни. Сразу же после своего исключения - Катя разместила в Инстаграм фото в одном белье.

Ранее мы писали, кто покинул проект “Зважені і щасливі“ после третьего испытания.

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