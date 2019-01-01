Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Заметно похудела: Как сейчас выглядит эксцентричная участница "Зважених"-9

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Екатерина Лукьяшко продолжает худеть, но, судя по всему, ее не покидают мысли о тортиках.

Заметно похудела и довольна собой: Как сейчас выглядит экс-участница
Заметно похудела и довольна собой: Как сейчас выглядит экс-участница "Зважених"-9
instagram.com/caramellcheesecake

Читай также: “Животик?“: Полякову заподозрили в беременности

Участница самого весомого шоу “Зважені і щасливі“ 25-летняя Екатерина Лукьяшко, которая выбыла из нового сезона первой, похоже преодолела психологический барьер, о котором говорила ведущим пост-шоу “Зважся“ - и продолжает активно преображаться. В Инста-сториз девушка добавила свежее фото, на котором выглядит заметно постройневшей и в целом довольной жизнью. Екатерина позирует в длинной черной юбке и кроп-топе в белый горох, открывшем плечи и подчеркнувшем пышную грудь девушки.

Скриншот

Читай также: “Зважені та щасливі“ 9 сезон: Как выглядит вылетевшая участница сейчас

Однако, мысль о тортиках, судя по всему, не оставляет сладкоежку - поскольку на днях Екатерина поменяла в соцсетях никнейм на caramellcheesecake. Ну что ж, возможно, это единственное место, где в Катиной жизни появляются сладости. Судя по заметным результатам - это так.

Напомним, что девушке все еще есть к чему стремиться - поскольку в декабре этого года все участники “Зважених“-9 еще раз похвастаются своими достижениями и участник, который больше всех сбросил вне проекта - получит приз “за похудение дома“ - а это 100 тыс. грн.

Скриншот

Напомним, что Екатерина Лукьяшко пришла на проект с весом 127 кг - и за первую неделю ей удалось сбросить 2 килограмма. Дома она похудела еще на 22 кг.

Еще на проекте Екатерина заработала репутацию довольно эксцентричной особы - чего только стоит заявление о том. что вскоре она напишет книгу о 100 самых провалных свиданий в ее жизни. Сразу же после своего исключения - Катя разместила в Инстаграм фото в одном белье. 

Ранее мы писали, кто покинул проект “Зважені і щасливі“ после третьего испытания.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Зваженi та щасливi, модель плюс-сайз, телешоу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA) bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь