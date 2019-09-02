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"Зважені та щасливі" 9 сезон: Смотреть онлайн 3 выпуск

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На телеканале СТБ 16 участников продолжают сбрасывать килограммы. Кто станет третьим выбывшим игроком .

Зважені і щасливі-9 : Где и когда смотреть 3 выпуск
Зважені і щасливі-9 : Где и когда смотреть 3 выпуск
IVONA bigmir)net

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Сегодня, 12 сентября в 19.00, на телеканала СТБ вышел 3 выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Также его можно посмотреть и на нашем сайте Ivona. Зрители увидели новые испытание пышнотелых участников, которые постараются сбросить как можно больше килограммов и выиграть главный приз проекта - 400 тыс. грн. 

Напомним, что в этом сезоне на место ведущей вернулась тренер Анита Луценко, а звездными тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. В этом году 9 мужчин и 9 женщин борются за новую счастливую жизнь. На данный момент участников осталось 16. В новом, 3 выпуске, чувства героев пройдут испытание на прочность. 

В третьем выпуске проект покинула Инна Мазура (29 лет).

Смотреть полный 3 выпуск можно тут.

Напомним, что во втором выпуске проект покинул участник из коричневой команды Михаил Воробьев. Он скинул -4 кг при начальном весе 158 кг. Из пост-шоу “Зважся“ стало известно, что дома Михаил похудел еще на 18 килограммов. Сейчас вес экс-участника составляет 130 килограммов. В процентном соотношении это составило 17.72%.

IVONA bigmir)net

Напомним, в первом выпуске “Зважених та щасливих“ шоу покинула 25-летняя журналист и модель plus-size Екатерина Лукьяшко. При начальном весе 127 кг. девушка сбросила 2 кг. Дома Екатерина похудела еще на 22 кг. 

После того, как шоу для нее завершилось, девушка выставила в Инстаграм эффектное фото в белье, добавив к нему трогательный пост. 

Ранее мы писали, кто стал участниками 9 сезона “Зважені і щасливі“. 

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Источник: ivona.bigmir.net

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