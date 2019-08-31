Екатерина Лукьяшко, которая первой выбыла из шоу, выставила фото в стиле "фито-няшек" и рассказала о своих страхах .

"Любить себя не наглость": Участница "Зважених" выставила фото в белье instagram.com/lykiashko/

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На канале СТБ стартовал 9 сезон популярного шоу “Зважені і щасливі“ - и зрители уже успели познакомиться со всеми участниками и услышать их истории. Однако, некоторые моменты, видимо, остались недосказанными. Так, девушка, которая первой покинула шоу, опубликовала в Инстаграм очень личный и трогательный пост. 25-летняя Екатерина Лукьяшко выставила фото в одном белье - в стиле худеньких фито-няшек. В кадре девушка подпрыгивает и выглядит беззаботной, однако подпись к снимку оказалась довольно серьезной. Катя решила объяснить, что чувствует после того, как выбыла из проекта.

Девушка на фото такая же, как и вы. Я серьезно (не спешите закатывать глаза). Она верит в настоящую любовь, мечтает о квартире в Киеве и ежедневно ходит на работу. И как все другие, несет свой крест - собственный вес.

Психологи советуют говорить о себе в третьем лице. Так легче объяснить, что на самом деле чувствуешь. Но не в этот раз ... , - написала Екатерина.

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Далее девушка призналась, насколько сложно бывает соответствовать навязанным обществом стандартам красоты.

Моя вина в том, что довела себя до состояния, неспособного к нормальному существованию. И моя ответственность изменить это.

Изменить, а не прятаться от мира в километрах ткани. Не отказываться засунуть руки в карманы куртки, потому что так заметен живот. Не избирать только черное, чтобы казаться меньше. Не выискивать горизонтальные линии на платье, чтобы удлинить силуэт. НЕ запихивать стороны в долбаные прямые брюки, чтобы визуально уменьшить задницу, - написала Екатерина.

Пост Катя закончила эмоционально, отметив, что при любых жизненных обстоятельствах не стоит извиняться за то, кем ты есть.

Никто не заставит меня извиняться за то, кто я есть. За свое тело, его размер, мои мысли или взгляды на жизнь. Любить себя не наглость, а жизненно важная необходимость. Это то, чего я сейчас учусь, - отметила участница шоу.

Ранее мы писали, кто стал участником 9 сезона “Зважені і щасливі“.