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"Танці з зірками 2019": названо имя ведущего второго эфира

Спецтема: ТВ и телешоу
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Стало известно, кто будет встречать на балконе участников во втором выпуске шоу "Танці з зірками 2019".
"Танці з зірками 2019": названо имя ведущего второго эфира
"Танці з зірками 2019": названо имя ведущего второго эфира
instagram.com/olegg.vynnyk

Организаторы популярного украинского телешоу “Танці з зірками“ рассекретили подробности о предстоящем выпуске. Второй эфир проекта выйдет уже в это воскресенье, 1 сентября  на канале 1+1.

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Так, сегодня, 29 августа, стало известно, кто будет встречать участников на балконе. В роли ведущего “Танців з зірками 2019“ выступит популярный певец и покоритель женских сердец Олег Винник. Об этом сообщается на официальной странице танцевального шоу в Instagram.

“У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти “Ніно“, “Вовчиця“ танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти“, - говорится в сообщении.

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Артист прокомментировал свой дебют в качестве ведущего прямого эфира. Винник заявил, что для нее это одновременно интересно и ответственно. 

“Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально“, - признался Олег Винник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готові до вибухової новини? 🔥 У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти «Ніно», «Вовчиця» танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти. ⠀ «Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально», – розповідає артист. #танціззірками

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

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Также певец выйдет на главный паркет страны, чтобы исполнить для своих поклонников свой популярный хит “Роксолана“.

Посмотреть первый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, Олег Винник
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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