Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете - фото
Известный фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко взбудоражила Сеть новой публикацией. Звезда показала кадры из пикантной фотосессии.
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На своей странице в Instagram звезда рассказала, что совместно с украинских брендом женской одежды DARI CO разработала спортивные купальники Hot&sporty.
Также спортсменка опубликовала фотографии из рекламной съемки. Так, в горячей фотосессии Анита с кудряшками позировала в ярких купальниках и кроссовках в розовом кабриолете.
“...Звоню @dari_co_ и предлагаю сделать вместе что-то новое для них и такое, что соответствует нам! 3 примерки, подбор цветов , примерка моделей на все размеры груди и вуа-ля) Купальники Hot&sporty“, - написала Луценко.
Как обычно я что-то придумываю, делаю, реализую?! ⠀ 1. Нужен купальник на море! Спрашиваю у вас в сториз, где покупаете)) ⠀ 2. Нахожу самые классные, заказываю себе 2 шт и офигиваю от качества @dari_co_ (подкладка, швы, ткань, вложены подушечки и тд). ⠀ 3. Но я то ещё хочу яркий и чтоб грудь закрыта и спортивненько и чтоб попа идеально смотрелась. ⠀ 4. Звоню @dari_co_ и предлагаю сделать вместе что-то новое для них и такое, что соответствует нам! ⠀ 5. 3 примерки, подбор цветов , примерка моделей на все размеры груди и вуа-ля) ⠀ 6. И чёрт знает, что завтра меня дёрнет 😅😂❤️🤪 ⠀ Купальники Hot&sporty 🔥💋 можно найти в нашем @wowbodyshop
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