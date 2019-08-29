Ведущая "Зважених та щасливих" снялась в фотосессии для бренда одежды DARI CO.

Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете - фото instagram.com/anitasporty

Известный фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко взбудоражила Сеть новой публикацией. Звезда показала кадры из пикантной фотосессии.

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На своей странице в Instagram звезда рассказала, что совместно с украинских брендом женской одежды DARI CO разработала спортивные купальники Hot&sporty.

Также спортсменка опубликовала фотографии из рекламной съемки. Так, в горячей фотосессии Анита с кудряшками позировала в ярких купальниках и кроссовках в розовом кабриолете.

“...Звоню @dari_co_ и предлагаю сделать вместе что-то новое для них и такое, что соответствует нам! 3 примерки, подбор цветов , примерка моделей на все размеры груди и вуа-ля) Купальники Hot&sporty“, - написала Луценко.

Ранее Анита Луценко рассказала, какой должна быть одежда для зала.