Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете - фото

Комментариев: 1
Ведущая "Зважених та щасливих" снялась в фотосессии для бренда одежды DARI CO.
Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете - фото
Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете - фото
instagram.com/anitasporty

Известный фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко взбудоражила Сеть новой публикацией. Звезда показала кадры из пикантной фотосессии.

Читай также: С челкой и темными волосами: как выглядела Анита Луценко до “Зважених і щасливих“

На своей странице в Instagram звезда рассказала, что совместно с украинских брендом женской одежды DARI CO разработала спортивные купальники Hot&sporty.

Также спортсменка опубликовала фотографии из рекламной съемки. Так, в горячей фотосессии Анита с кудряшками позировала в ярких купальниках и кроссовках в розовом кабриолете.

“...Звоню @dari_co_ и предлагаю сделать вместе что-то новое для них и такое, что соответствует нам! 3 примерки, подбор цветов , примерка моделей на все размеры груди и вуа-ля) Купальники Hot&sporty“, - написала Луценко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как обычно я что-то придумываю, делаю, реализую?! ⠀ 1. Нужен купальник на море! Спрашиваю у вас в сториз, где покупаете)) ⠀ 2. Нахожу самые классные, заказываю себе 2 шт и офигиваю от качества @dari_co_ (подкладка, швы, ткань, вложены подушечки и тд). ⠀ 3. Но я то ещё хочу яркий и чтоб грудь закрыта и спортивненько и чтоб попа идеально смотрелась. ⠀ 4. Звоню @dari_co_ и предлагаю сделать вместе что-то новое для них и такое, что соответствует нам! ⠀ 5. 3 примерки, подбор цветов , примерка моделей на все размеры груди и вуа-ля) ⠀ 6. И чёрт знает, что завтра меня дёрнет 😅😂❤️🤪 ⠀ Купальники Hot&sporty 🔥💋 можно найти в нашем @wowbodyshop

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотим в который раз повторить, какая же эта коллекция нереальная 🔥 ⠀ Hot & Sporty - это любовь с @anitasporty и большой труд, чтобы создать для вас идеальные купальники этого лета. Спортивные, универсальные и в то же время такие сексуальные 🙈 ⠀ Заказывайте их уже сейчас на сайте @wowbodycom @wowbodyshop, не отказывайте себе в таких шалостях и порадуйте себя новыми покупками 💌

Допис, поширений DARI CO | ближе к телу... (@dari_co_)

Ранее Анита Луценко рассказала, какой должна быть одежда для зала.

Поделись:
Теги: Анита Луценко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
haarp    30.08.2019, 17:28
Оценка:  0
haarp
мало того что уродина так еще и сисек нет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь