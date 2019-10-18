Какие ножки: Марина Боржемская удивила дерзким образом в платье
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Тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская удивила поклонников неожиданным образом. В Инстаграм она добавила фото в темно-синем платье рубашечного типа и шубке, наброшенной на одно плечо. Пикантности образу прибавила поза тренера - она приподнимает юбку платья, обнажив стройные ножки выше колена.
К фото Марина добавила тест для своих подписчиков, в котором перечислила 12 любопытных фактов и предложила угадать, какие из них - тайны самой Боржемской. Среди вариантов: непереносимость запаха кальяна, страсть к фисташкам и способность сесть на шпагат.
Поиграем? У каждого есть свои тайны. И сегодня я хочу рассекретить некоторые свои🤫 Но, правдивы не все😈Первых три человека, которые отгадают неправильные номера получат места в новом старте (4-ого ноября) моей программы похудения @insta_borzhemsky и 500грн.на карту . Ну, что погнали? 1. У меня арахнофобия 2. Я органически не переношу запах кальяна 3. У меня есть разряд в шахматах 4. Я не могу устоять перед фисташками 5. У меня есть татуировка 6. Я обожаю гонять на скорости 7. Считаю бессмысленным тратить большие деньги на отдых на островах 8. Могу сесть на шпагат 9. У меня страшная аллергия на айву 10. Я никогда в жизни не пробовала самогон 11. Я играю на флейте 12 . В 9 лет укусила собака, теперь боюсь их . Ровно 6 позиций из 12 Не верны. Кто отгадает? . #боржемскаямарина #игра #инстаигра #дарюденьги #12фактов #10фактов #верюневерю #фитнестренер #тренерстб #стб #инстажурнал #инстафуд #программапохудения #худеемвместе #худеемстренером #худеемподконтролем #зож #пп
Подписчики Боржемской - кроме вариантов ответа - отметили, что образ Марины на фото - удивительно хорош и даже несколько дерзок.
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