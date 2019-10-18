Какие ножки: Марина Боржемская удивила дерзким образом в платье ivona.bigmir.net

Читай также: Блиц-интервью с Ирой Сопонару: прочитать и влюбиться

Тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская удивила поклонников неожиданным образом. В Инстаграм она добавила фото в темно-синем платье рубашечного типа и шубке, наброшенной на одно плечо. Пикантности образу прибавила поза тренера - она приподнимает юбку платья, обнажив стройные ножки выше колена.

К фото Марина добавила тест для своих подписчиков, в котором перечислила 12 любопытных фактов и предложила угадать, какие из них - тайны самой Боржемской. Среди вариантов: непереносимость запаха кальяна, страсть к фисташкам и способность сесть на шпагат.

Подписчики Боржемской - кроме вариантов ответа - отметили, что образ Марины на фото - удивительно хорош и даже несколько дерзок.

Ранее мы писали, что Иракли Макацария рассказал о своей свадьбе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.