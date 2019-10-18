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Блиц-интервью с Ирой Сопонару: прочитать и влюбиться

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Звезда популярного юмористического ситкома на телеканале ТЕТ “Однажды под Полтавой”, актриса шоу “Женский квартал” и “Игры приколов” дала блиц-интервью .

Блиц-интервью с Ирой Сопонару: прочитать и влюбиться
Блиц-интервью с Ирой Сопонару: прочитать и влюбиться
Пресс-служба

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Актриса Ирина Сопонару, известная по роли Яринки в популярном юмористическом ситкоме на телеканале ТЕТ “Однажды под Полтавой”, а также актриса шоу “Женский квартал” и “Игры приколов”, честно ответила на вопросы о работе.

  • Вы популярная актриса и комик. А хотели бы стать знаменитой в какой-то другой сфере? 

Я бы хотела стать знаменитым ученым. Неожиданно? Восхищаюсь умными людьми. Но это скорее из области фантастики для меня. К сожалению, я не усидчивая: проводить опыты, кропотливо шаг за шагом работать над научными трудами — это так сложно. Но видимо, когда ты увлечен своим делом, то все это получается и приносит удовольствие.

Пресс-служба

  • Расскажите историю своей жизни, используя лишь 10 слов. Почему именно эти слова? 

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Школа. Университет. КВН. Юмор. Театр. Успех. Любовь. Актриса. Голливуд. Оскар. 

Здесь все очень просто, что-то уже произошло, а что-то обязательно случится в будущем. 

  • Если бы вы могли пригласить на ужин абсолютно любого человека, кто бы это был?

Сложно выбрать из множества прекрасных людей. Я разрываюсь между Тарантино и Джастином Тимберлейком. Тарантино — гений, уверена, в нем целый океан. Ужин получился бы очень интересным. Тимберлейк —  безумно талантлив. У него получается все за что возьмется, да и чувство юмора у Джастина хорошее. Как минимум я бы посмеялась, да и внешне он, что греха таить, очень хорош.

Пресс-служба

  • Есть ли в вашей жизни что-то такое, что вы давно мечтаете сделать? Почему до сих пор не сделали?

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Мечтаю научиться ездить на мотоцикле. Видимо, моя природная лень не позволяет, подняться и наконец-то сделать это. Да и без мечты остаться не хочется (улыбается). 

  • За что вы больше всего благодарны? Кому?

Родителям и Богу. 

Я благодарна за прекрасную жизнь. За то, что я занимаюсь любимым делом. За замечательных людей в моей жизни, которым, кстати, тоже очень благодарна. За возможность путешествовать и искусство. 

Пресс-служба

  • Если уже завтра вы бы могли обладать какой-то способностью, что выберете?

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Я бы стала как Росомаха из фильма “Люди Икс”. Всегда хотелось быть физически сильной и крутой. А когда у тебя адамантовые лезвия в руках, это круто как минимум (улыбается).

  • Если бы магический шар мог сказать вам правду о любой вещи, событии или явлении, что бы вы хотели узнать?

Хотела бы узнать, почему утром лежишь пластом и сон сладкий, как мед, а ночью готов убить дракона тульским пряником (смеется). 

Пресс-служба

  • Какое достижение в своей жизни вы считаете главным на данный момент?

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Главные мои достижения еще впереди. Но я горжусь, что реализовала свою детскую мечту и стала актрисой.  

  • Ирина, прекрасные ответы. И как вам удается быть такой позитивной, поделитесь секретом?

Очень много вещей могут поднять мне настроение. Люди — в первую очередь. Если вам не хватает позитива — съешьте что-то сладкое, послушайте любимую музыку, сходите в кино. Счастье оно внутри, это выбор. Выбирайте быть позитивным, а если жизнь подкидывает лимоны, то соль и текила может превратить их в вечеринку (улыбается). 

Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко дал интервью, в котором ответил на “неудобные“ вопросы. 

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Теги: Ирина Сопонару, актриса, ситком, интервью
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    18.10.2019, 18:29
Оценка:  0
GreenPeace!
Согласна, люди сами выбирают быть на волне позитива, или негатива.Но многие негатив предпочитают, потому что завистливые и не умеют радоваться тому, что есть..а все считают чужие деньги.
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