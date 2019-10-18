Звезда популярного юмористического ситкома на телеканале ТЕТ “Однажды под Полтавой”, актриса шоу “Женский квартал” и “Игры приколов” дала блиц-интервью .

Блиц-интервью с Ирой Сопонару: прочитать и влюбиться Пресс-служба

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Актриса Ирина Сопонару, известная по роли Яринки в популярном юмористическом ситкоме на телеканале ТЕТ “Однажды под Полтавой”, а также актриса шоу “Женский квартал” и “Игры приколов”, честно ответила на вопросы о работе.

Вы популярная актриса и комик. А хотели бы стать знаменитой в какой-то другой сфере?

Я бы хотела стать знаменитым ученым. Неожиданно? Восхищаюсь умными людьми. Но это скорее из области фантастики для меня. К сожалению, я не усидчивая: проводить опыты, кропотливо шаг за шагом работать над научными трудами — это так сложно. Но видимо, когда ты увлечен своим делом, то все это получается и приносит удовольствие.

Пресс-служба

Расскажите историю своей жизни, используя лишь 10 слов. Почему именно эти слова?

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Школа. Университет. КВН. Юмор. Театр. Успех. Любовь. Актриса. Голливуд. Оскар.

Здесь все очень просто, что-то уже произошло, а что-то обязательно случится в будущем.

Если бы вы могли пригласить на ужин абсолютно любого человека, кто бы это был?

Сложно выбрать из множества прекрасных людей. Я разрываюсь между Тарантино и Джастином Тимберлейком. Тарантино — гений, уверена, в нем целый океан. Ужин получился бы очень интересным. Тимберлейк — безумно талантлив. У него получается все за что возьмется, да и чувство юмора у Джастина хорошее. Как минимум я бы посмеялась, да и внешне он, что греха таить, очень хорош.

Пресс-служба

Есть ли в вашей жизни что-то такое, что вы давно мечтаете сделать? Почему до сих пор не сделали?

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Мечтаю научиться ездить на мотоцикле. Видимо, моя природная лень не позволяет, подняться и наконец-то сделать это. Да и без мечты остаться не хочется (улыбается).

За что вы больше всего благодарны? Кому?

Родителям и Богу.

Я благодарна за прекрасную жизнь. За то, что я занимаюсь любимым делом. За замечательных людей в моей жизни, которым, кстати, тоже очень благодарна. За возможность путешествовать и искусство.

Пресс-служба

Если уже завтра вы бы могли обладать какой-то способностью, что выберете?

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Я бы стала как Росомаха из фильма “Люди Икс”. Всегда хотелось быть физически сильной и крутой. А когда у тебя адамантовые лезвия в руках, это круто как минимум (улыбается).

Если бы магический шар мог сказать вам правду о любой вещи, событии или явлении, что бы вы хотели узнать?

Хотела бы узнать, почему утром лежишь пластом и сон сладкий, как мед, а ночью готов убить дракона тульским пряником (смеется).

Пресс-служба

Какое достижение в своей жизни вы считаете главным на данный момент?

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Главные мои достижения еще впереди. Но я горжусь, что реализовала свою детскую мечту и стала актрисой.

Ирина, прекрасные ответы. И как вам удается быть такой позитивной, поделитесь секретом?

Очень много вещей могут поднять мне настроение. Люди — в первую очередь. Если вам не хватает позитива — съешьте что-то сладкое, послушайте любимую музыку, сходите в кино. Счастье оно внутри, это выбор. Выбирайте быть позитивным, а если жизнь подкидывает лимоны, то соль и текила может превратить их в вечеринку (улыбается).

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