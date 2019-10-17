"Зважені та щасливі": кто покинул проект в восьмом эпизоде

Узнайте, кто ушел с проекта "Зважені та щасливі в восьмом выпуске, 17 октября.

Вчера на телеканале СТБ состоялся показ восьмого эпизода самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На восьмой неделе участников снова ждал обмен партнерами. На конкурсе каждая девушка могла поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение. В итоге, все пары остались неизменны и образовалась новая – одиночки Алена Гребенюк и Руслан Садовой стали парой, выбрав синие футболки.

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На взвешивании худший результат показал Коля из розовой команды, который скинул только -3 кг. При весе 191 кг – это слишком мало. Также под желтую линию попал Тарас из желтой команды, который скинул -5 кг, но в процентном соотношении их пара с Людой не смогла подняться высоко.

Коля из розовой команды Пресс-служба

На голосовании участники решили оставить в лагере похудения Тараса. Коля из розовой команды с весом 188 кг поехал домой. Продолжает ли заниматься дома самый тяжелый участник сезона, узнаем уже в субботу в 10:00 в ток-шоу “Зважся!“ на телеканале СТБ.

Напомним, ранее тренер проекта “Зважені та щасливі“ Иракли Макацария признался, какую хочет свадьбу.