Не узнать: Анита Луценко удивила новым имиджем - фото
Популярная фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко удивила поклонников новым имиджем. Звезда решила поэкспериментировать со своей прической.
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Так, на своей странице в Instagram Анита опубликовала снимок, на котором предстала с короткой стрижкой. На свежем кадре спортсменка позировала в джинсовой куртке, белом топе, облегающих темных джинсах и ковбойских сапогах.
В описании к неожиданному снимку Луценко призналась, почему решилась на такие кардинальные перемены.
“Почему я сменила прическу? Как не дико это звучит: ПОТОМУ, ЧТО Я ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛА. Я привыкла не мечтать и холить идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать . А там уж красиво, некрасиво... Боже, какая разница?! Мы что родились и живем жизнь, чтоб было всё красиво???!“, - заявила Анита.
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Кроме того, ведущая “Зважених та щасливих“ поделилась своими мыслями на тему неуверенности в себе.
“#житьжизнь это быть счастливым и реализовываться и исполнять задуманное и пострадать если надо, вынести новое... вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: “а шо люди скажуть“, а вдруг не получится, а вдруг пожалею, не нужно делать то, что хочешь (это ж вообще отклонение от нормы) , а нужно бояться...то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как) желаю всем жить в кайфе свою жизнь, а не только наблюдать за чужими“, - написала Луценко.
Почему я сменила прическу? Как не дико это звучит: ПОТОМУ, ЧТО Я ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛА 🤪🙈☝🏻 Я привыкла не мечтать и холить идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать ✅ А там уж красиво, некрасиво...Боже, какая разница?! Мы что родились и живем жизнь, чтоб было всё красиво ???! 🙈😂 #житьжизнь это быть счастливым и реализовываться и исполнять задуманное и пострадать если надо, вынести новое ...вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: «а шо люди скажуть», а вдруг не получится, а вдруг пожалею, не нужно делать то, что хочешь ( это ж вообще отклонение от нормы 🙈) , а нужно бояться...то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как) желаю всем жить в кайфе свою жизнь, а не только наблюдать за чужими✅ Сапоги: @kachorovska_atelier
Напомним, ранее Анита Луценко поделилась упражнением для тех, у кого сидячая работа.
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