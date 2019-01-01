Кто из звезд посетил первый международный фестиваль "BALLET OPEN SPACE" - фото

Александр Стоянов и Екатерина Кухар открыли фестиваль "BALLET OPEN SPACE".

С 16 по 19 октября в Киеве проходит первый Международный фестиваль “BALLET OPEN SPACE“, инициаторы которого стали Александр Стоянов и Екатерина Кухар. Вчера на открытии фестиваля состоялась премьера современной постановки “Touch of illusion“ (“Прикосновение иллюзии“ от европейского хореографа Рикардо Амаранте.

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Среди гостей можно было встретить и публичных людей: Ольгу Фреймут, Елизавету Юрушеву, Надежду Матвееву, Алексея Прищепу, Андре Тана, Стаса Баклана, Людмилу Барбир, Александру Кучеренко, Анну Ризатдинову, Ольгу Слонь, Алену Курту, Илону Гвоздеву, Викторию Булитко, Евгения Хмару, Руслана Багинского, Катерину Сильченко, Валерию Гузему, а ведущим открытия фестиваля стал Юрий Горбунов.

Перед началом премьеры состоялось торжественное открытие, в котором принимали участие артисты балета, а также свое мастерство продемонстрировали композитор Евгений Хмара и оперный певец Юрий Годо.

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В премьерной постановке на музыку Сергея Рахманинова было задействовано одновременно 70 человек на сцене. Неожиданное решение – музыканты играют на сцене, для них была построена специальная конструкция, что создавало особую атмосферу – словно единый организм артистов балета и музыкантов. Виртуозно играл на фортепиано музыку С. Рахманинова в премьерной постановке – Антонио Барышевский.

Александр Стоянов: “Спектакль “Touch of illusion“ с одной стороны о творческом и жизненном пути композитора Сергея Рахманинова, а с другой стороны о том, что у каждого человека в жизни случаются кризисы и важно не опуская рук верить в лучшее и искать выход. Необходимо только забыть о своем страхе и дать возможность реализоваться своему таланту, как это сделал Сергей Рахманинов. Все знают, что его первое произведение было поддано страшной критике, после чего у него была депрессия, из которой он долго выходил благодаря лечению, но как только он ее победил он создал гениальное произведение – “Концерт для фортепиано с оркестром №2“ - именно это музыка сопровождает балет “Прикосновение иллюзии““.

Екатерина Кухар: “В оставшиеся 3 дня зрители увидят жемчужину украинского балета “Лісова пісня“, которую впервые будут танцевать артисты из представителей балетных школ La Scala, New York City Ballet и конечно Национальной оперы Украины. 18 октября – по многочисленным просьбам танцуем современный неоклассический балет “Children of the Night» (“Дети ночи“). А в последний день фестиваля состоится праздничный гала-концерт при участии мировых звезд балеты“.

Ранее итальянский Vogue опубликовал съемку фотографа Вадима Яцуна и балерины Екатерины Кухар.

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