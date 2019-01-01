Итальянский Vogue опубликовал съемку фотографа Вадима Яцуна и балерины Екатерины Кухар

На сайте итальянского Vogue опубликовали работу украинского фотографа Вадима Яцуна.

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Сайт итальянского Vogue разместил у себя на портале совместную съёмку известного украинского фотографа Вадима Яцуна и примы-балерины Екатерины Кухар. Стоит отметить, что это далеко не единственная их совместная работа. Вдохновленный красотой примы-балерины Вадим Яцун готовит вдохновляющий проект и в скором времени планирует его презентовать на фотовыставке, конечно же главной музой которого станет Екатерина Кухар.

“Для реализации проекта мы с Екатериной решили не уходить далеко от знакомых ей атрибутов: зеркал и лебединой легкости, но так как нам не хотелось следовать штампам и работать в зале для занятий или роскошных холлах театров, я решил переместить локацию в студийные условия и трансформировать пространство с помощью кривых зеркал! Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня!“- говорит Вадим.

Екатерина Кухар в объективе Вадима Яцуна пресс-служба

Над созданием столь необычного образа работали настоящие мастера: стилист Алина Сорт, визажист Дарина Нещадина, прическа Антонина Лобода.

“Мне было очень приятно узнать эту новость. Ведь итальянцы всегда были законодателями моды и ценителям настоящей красоты. На такие съёмки я соглашаюсь крайне редко и только в том случае, когда очень доверяю человеку, с которым работаю. Я до самого начала съёмки не понимала, что меня ждет, но я настолько уверена в Вадиме, что даже с закрытыми глазами доверюсь ему“, - делится Екатерина Кухар.

Итальянский Vogue Скриншот

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В объектив Вадима Яцуна в Украине попадают известные украинские исполнители, ведущие и политики. Его работы публикуются в Harper's Bazaar, ELLE, Playboy, XXL, Viva, Караван. Также он сотрудничает с такими телеканалами, как Music Box, Новый канал, 1+1, ТРК Украина, Интер. Кроме того, он является официальным фотографом конкурса “Мисс Украина“.

Напомним, что 12 сентября Вадим Яцун и Екатерина Кухар были членами жюри на национальном конкурсе красоты “Мисс Украина-2019“, где выбрали самую красивую девушку страны.

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