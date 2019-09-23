Екатерина Кухар поразила идеальной фигурой в роскошном платье

Судья проекта "Танці з зірками 2019" показала кадр с новой фотосессии.

Известная украинская прима-балерина и судья популярного шоу “Танці з зірками“ Екатерина Кухар восхищает поклонников новым образом. Звезда показала кадр с недавней фотосессии для танцевального проекта.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала снимок, на котором предстала в роскошном платье синего цвета с обнаженными плечами и шлейфом. Наряд подчеркнул стройную фигуру балерины.

Свой шикарный наряд Екатерина дополнила золотистым поясом, туфлями такого же оттенка, ожерельем и цепочкой. Кроме того, в волосах Кухар можно увидеть украшение в виде цветущей ветки.

“У каждой порядочной женщины должен быть творческий беспорядок в голове.....“, - подписала фото прима-балерина.

Ранее Екатерина Кухар рассказала, как муж реагирует на ее лишние килограммы.

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