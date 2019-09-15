Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни
Читай также: Хейли Бибер на фото стала сексапильной брюнеткой с каре
22-летняя Хейли Бибер снялась для нового номера Vogue Australia на фоне осенней природы и рассказала о семейной жизни. По мнению модели, успех отношений заключается в умении находить компромисс.
Читай также: Кейт Бланшетт объявила о завершении карьеры
Автором модной съемки стал известный британский фотограф Дэниел Джексон. Хейли позировала в ярких нарядах, выполненных в одной стилистике.
Читай также: Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
В начале замужества Хейли говорила о том, что семейная жизнь тяжелая. Сейчас она говорит, что стало легче, однако брак — это работа. Ей пришлось привыкнуть к тому, что нужно делить все пространство с кем-то еще. До этого она ни с кем не жила.
Главный совет, который Хейли дает относительно брака — это научиться находить компромисс. Если вы не умеете приходить к компромиссу, то вы просто не в состоянии находиться в отношениях.
"Кое-чего можно было избежать": Селена Гомес рассказала о разрыве с Бибером.
Полная версия правил