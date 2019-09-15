Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни

Модель считает, что главное в отношениях - компромисс.

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22-летняя Хейли Бибер снялась для нового номера Vogue Australia на фоне осенней природы и рассказала о семейной жизни. По мнению модели, успех отношений заключается в умении находить компромисс.

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Автором модной съемки стал известный британский фотограф Дэниел Джексон. Хейли позировала в ярких нарядах, выполненных в одной стилистике.

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В начале замужества Хейли говорила о том, что семейная жизнь тяжелая. Сейчас она говорит, что стало легче, однако брак — это работа. Ей пришлось привыкнуть к тому, что нужно делить все пространство с кем-то еще. До этого она ни с кем не жила.

Главный совет, который Хейли дает относительно брака — это научиться находить компромисс. Если вы не умеете приходить к компромиссу, то вы просто не в состоянии находиться в отношениях.

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