1+1 покажет телеверсию "Мисс Украина 2019": ТОП-5 фактов о конкурсе красоты

22 сентября в эфире канала 1+1 покажут телеверсию конкурса красоты "Мисс Украина 2019".

В это воскресенье, 22 сентября, сразу после завершения прямого эфира “Танців з зірками“, телеканал “1+1“ покажет телеверсию конкурса красоты “Мисс Украина 2019“.

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Грандиозный финал шоу состоялся 12 сентября во Дворце “Украина“. Титул самой красивой девушки Украины получила Маргарита Паша. Это второе участие 24-летней харьковчанки в конкурсе красоты. В 2015 году Маргарита завоевала звание Miss Ukraine International. Девушка является мастером спорта по художественной гимнастике, вышивает бисером и играет на фортепиано.

Маргарита Паша будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты “Мисс Мира“ в Лондоне в декабре.

пресс-служба

Мы подготовили топ-5 интересных фактов о 29-ом конкурсе красоты:

Организационный комитет получил рекордное количество заявок — свыше 17 тысяч Для сравнения, в прошлом году 15 тысяч девушек хотели попробовать свои силы в конкурсе красоты. Впервые на сцене с конкурсантками выступали 11 самых популярных артистов из Украины и зарубежья. Зрители увидят номера Оли Поляковой, Макса Барских, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артема Пивоварова, Миши Романовой, Fo Sho. Главным дизайнером шоу стала Юлия Айсина в коллаборации с Irina Adina, Lallier brand. Ткани для нарядов финалисток шоу привозили для конкурса из разных уголков земли. Оригинальные принты, авторский крой и индивидуальный подход к каждой модели раскрыли каждую девушку по-своему. В этом году также были добавлены титулы вице-мисс, а именно: Вице-мисс Украина 2019, которой стала Валерия Кучеренко, Вице-мисс Земля 2019 — Диана Шабас, Вице-мисс Интернешнл 2019 — Марина Киосе. В этом году призовой фонд конкурса увеличился до 800 тысяч гривен.

Выбирало самых красивых девушек звездное жюри: судья “Танців з зірками“ Екатерина Кухар, народный артист Украины Павло Зибров, продюсер Ирина Горовая, а также Татьяна Терехова, Вадим Яцун, Николай Тищенко, Юлия Айсина, Дэвид Бэлимер и Алина Байкова.

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Ведущим премии стал шоумен и участник “Танців з зірками“ Владимир Остапчук.

Телеверсию зрелищного события готовит телеканал “1+1“ совместно с продюсерским центром Final Cut Media. Смотрите “Мисс Украина 2019“ 22 сентября в 23:30 после прямого эфира “Танців з зірками“.

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