Главное событие осени от Екатерины Кухар и Александр Стоянова – "BALLET OPEN SPACE"

С 16 по 19 октября в Киеве пройдет международный фестиваль "BALLET OPEN SPACE".

На сцене Национальной оперы Украины в Киеве с 16 по 19 октября пройдет международном фестивале “BALLET OPEN SPACE“, в рамках которого состоится премьера современной постановки “Touch of illusion“. Инициаторы фестиваля – самая красивая пара украинского балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

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С 16 по 19 октября Катерина Кухар и Александр Стоянов, а также звезды мирового балета из театров La Scala, Opera Garnier, New York City Ballet и многих других мировых сцен, будут не только показывать мастепрство своей техники, но и дарить позитивные эмоции, вдохновлять высоким искусством.

16 октября – премьера “Touch of illusion“ (“Прикосновение илюзий“) от европейского хореографа Рикардо Амаранте под музыку Сергея Рахманинова

– премьера “Touch of illusion“ (“Прикосновение илюзий“) от европейского хореографа Рикардо Амаранте под музыку Сергея Рахманинова 17 октября – жемчужина украинского балета “Лісова пісня“ под музыкальные мотивы Михаила Скорульского.

– жемчужина украинского балета “Лісова пісня“ под музыкальные мотивы Михаила Скорульского. 18 октября – неоклассический балет “Children of the Night“ («Дети ночи») от европейского хореографа Александра Абдукаримова.

– неоклассический балет “Children of the Night“ («Дети ночи») от европейского хореографа Александра Абдукаримова. 19 октября – праздничный гала-концерт при участии мировых звезд балета и конечно пары Стоянов-Кухар.

"BALLET OPEN SPACE" Пресс-служба

Александр Стоянов о премьере балета “Touch of illusion“:

“Я увидел этот спектакль впервые в Астане и мне он невероятно понравился своей хореографией, пластикой, световыми решениями, гипнотической музыкой и я подумал, что Украина должна увидеть такой современный балет. Ведь танец, как и технологии, идет вперед, развивается. И я хотел бы, чтоб украинские зрители видели это развитие, а артисты могли танцевать новые постановки и современную хореографию. Я рад, что у меня появилась такая возможность порадовать и зрителей, и артистов почувствовать новые веяния в балете. Уверен, что они получат настоящее удовольствие от хореографии и вдохновляющей музыки Рахманинова“.

Екатерина Кухар о классическом балете “Лісова пісня“:

“Во второй день фестиваля, 17 октября, зрители смогут насладиться балетом “Лісова пісня“ - бриллиант национальной классической хореографии. Я и Александр исполним роли Мавки и Лукаша. Впервые в украинском классическом спектакле будут танцевать артисты из других мировых театров – Петра Конти и Эрис Нежа (La Scala), Кер Жереми-Лу (Парижская Opera Garnier). Хореография, костюмы, декорации, музыка Михаила Скорульского, весь балет “Лісова пісня“ буквально пронизан украинским духом и без слов рассказыват об Украине. Именно по этой причине мы его танцуем на фестивале. Это спектакль, которым украинцы могут гордиться и который должен посмотреть каждый украинец“.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Пресс-служба

Екатерина Кухар о современном балете “Children of the Night“:

“В этом спектакле зрителя ждет мистическая атмосфера другой вселенной, путешествие в мир чувств, любви, страсти, секса, людских страхов. В основе этого балета лежит греческая легенда об Андрогинах, мифических существах, которые когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, но за неповиновение Зевс их разделил на две части – мужскую и женскую. С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку. Фраза “Найти свою половинку“ появилась благодаря именно этой легенде“.

Напомним, ранее итальянский Vogue опубликовал съемку фотографа Вадима Яцуна и балерины Екатерины Кухар.