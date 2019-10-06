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"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть седьмой эфир онлайн

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Узнайте, чем будет удивлять седьмой выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2019".
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть седьмой эфир онлайн
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть седьмой эфир онлайн
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 6 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ покажут седьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“. В прямом эфире состоится грандиозный бал, во время которого пары исполнят самые популярные танцы из классической бальной хореографии.

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В седьмом эфире участники выйдут на паркет с другими танцорами. Новые пары составили по принципу “игры в бутылочку“, в которую звезды сыграли в начале недели. 

Так, в это воскресенье Даниэль Салем в образе короля Артура с новой партнершей станцует пасодобль под хит Billie Eilish. Звезда студии “Квартал 95“ Елена Кравец появится на паркете в образе Кэрри Брэдшоу из сериала “Секс в большом городе“. Людмила Барбир с новым партнером станцуют ча-ча-ча под трек MONATIK “Каждый раз“.

Владимир Остапчук нперевоплотится в мушкетера. А Ксения Мишина исполнит горячее танго.Алексей Яровенко с новой партнершей покажет медленный вальс под лирический трек Александра Пономарева “Варто чи ні“.

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По правилам проекта ни одна из пар не покинет “Танці з зірками 2019“ в седьмом выпуске. А зрительское голосование будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам следующего эфира, 13 октября. 

Смотреть анонс седьмого выпуска “Танців з зірками 2019“:

Посмотреть предыдущий шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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