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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка

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Райан Рейнольдс опубликовал первое фото с третьим ребенком и рассекретил пол малыша.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка
Getty images

В конце августа голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями. Однако артисты продолжают скрывать точную дату рождения ребенка и его имя. Даже пол малыша звезды долгое время не сообщали.

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Но сегодня Рейнольдс решил признаться, кого подарила ему супруга Блейк Лайвли. Так, на своей странице в Twitter актер опубликовал трогательное семейное фото с женой и новорожденным ребенком. Снимок был сделан в Канаде.

“Я люблю Британскую Колумбию. И хочу, чтобы мои дочки росли на той же игровой площадке на природе, где рос я“, – написал Рейнольдс.

Таким образом звездный отец намекнул, что у него родилась еще одна дочка. Отметим, что лицо девочки Райан спрятал под забавным смайликом.

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Напомним, что кроме 2-месячной малышки Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли воспитывают 5-летнюю Джеймс и 3-летнюю Инес.

Ранее сообщалось, что модель Миранда Керр рассекретила имя и пол третьего ребенка.

 

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Теги: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли
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Источник: Ivonа bigmir)net

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