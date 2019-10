Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка

В конце августа голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями. Однако артисты продолжают скрывать точную дату рождения ребенка и его имя. Даже пол малыша звезды долгое время не сообщали.

Читай также: Алек Болдуин и его беременная жена рассекретили пол будущего ребенка

Но сегодня Рейнольдс решил признаться, кого подарила ему супруга Блейк Лайвли. Так, на своей странице в Twitter актер опубликовал трогательное семейное фото с женой и новорожденным ребенком. Снимок был сделан в Канаде.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx