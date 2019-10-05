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СМИ: Блейк Лайвли стала мамой в третий раз

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Актриса родила малыша звезде "Дедпула".
Блейк Лайвли стала мамой в третий раз
Блейк Лайвли стала мамой в третий раз
Фото из соцсетей

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В семье актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли случилось пополнение - актриса родила третьего малыша. По информации издания US Weekly, это случилось еще в августе.

Журналистам не удалось узнать пол ребенка известных актеров, но точно известно, что пополнение в семье знаменитостей случилось еще летом.

Ребенку Блейк и Райана около двух месяцев, - сообщил таблоиду инсайдер.

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О третьей беременности Блейк Лайвли стало известно в начале мая этого года. Тогда актриса пришла поддержать мужа на премьеру анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу“ в обтягивающем платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. 

Напомним, что в 2014 году на свет появилась старшая дочь Лайвли и Рейнольдса - Джеймс, а еще через два года актриса родила малышку Инес.

Ранее мы писали, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили вечеринку-сюрприз в Нью-Йорке.

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Теги: Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, родила
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