Лилия Подкопаева очаровала Сеть нежным фото с новорожденной дочерью

Гимнастка Лилия Подкопаева поделилась новым снимком с мужем и дочерью.

19 сентября, известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и бизнесмен Игорь Дубинский стали родителями. Спортсменка родила девочку.

Читай также: Лилия Подкопаева показала фигуру через 10 дней после родов

А на днях звезда поделилась новым снимком с новорожденной дочерью. На своей странице в Instagram 41-летняя спортсменка опубликовала нежное черно-белое фото, на котором ее муж Игорь держит на руках малышку.

“Ты такая крошечная,что помещаешься в ладонях. Но такая огромная,что не помещаешься в сердце“, - трогательно подписала кадр Подкопаева.

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее третью беременность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.