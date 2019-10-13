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Лилия Подкопаева очаровала Сеть нежным фото с новорожденной дочерью

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Гимнастка Лилия Подкопаева поделилась новым снимком с мужем и дочерью.
Лилия Подкопаева очаровала Сеть нежным фото с новорожденной дочерью
Лилия Подкопаева очаровала Сеть нежным фото с новорожденной дочерью
instagram.com/podkopayeva_official

19 сентября, известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и  бизнесмен Игорь Дубинский стали родителями. Спортсменка родила девочку.

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А на днях звезда поделилась новым снимком с новорожденной дочерью. На своей странице в Instagram 41-летняя спортсменка опубликовала нежное черно-белое фото, на котором ее муж Игорь держит на руках малышку.

“Ты такая крошечная,что помещаешься в ладонях. Но такая огромная,что не помещаешься в сердце“, - трогательно подписала кадр Подкопаева.

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее третью беременность.

 

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Теги: Лилия Подкопаева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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