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Миранда Керр рассекретила имя и пол третьего ребенка

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Модель Миранда Керр подарила супругу Эвану Шпигелю второго ребенка.
Миранда Керр рассекретила имя и пол третьего ребенка
Миранда Керр рассекретила имя и пол третьего ребенка
instagram.com/mirandakerr

На прошлой неделе мировые СМИ сообщили, что 7 октября австралийская модель Миранда Керр родила третьего ребенка. Однако знаменитость и ее супруг, миллиардер и создатель “SnapChat“ Эван Шпигель долгое время не комментировали эту новость.

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Но сегодня, 16 октября, Миранда официально подтвердила, что в третий раз стала мамой. На своей странице в Instagram бывший ангел Victoria's Secret рассекретила имя и пол второго ребенка от Шпигеля. Керр родила сына, который получил имя Майлз.

“Мы очень рады рождению Майлза и поэтому ценим добрые слова и пожелания каждого в это особое время. Мы рады приветствовать нашего прекрасного сына в нашей семье“, - написала модель.

Отметим, что ранее Миранда Керр была замужем за голливудским актером Орландо Блумом. У бывших супругов есть 8-летний сын Флинн. Во втором браке с Эваном Шпигелем модель родила еще двух сыновей - Харта и Майлза.

Ранее Миранда Керр на последних неделях беременности приняла участие в фотосессии для Marie Claire.

 

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Теги: Миранда Керр
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Источник: Ivonа bigmir)net

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