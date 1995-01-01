Личная жизнь Хоакина Феникса: самые известные романы звезды "Джокера"

Узнайте, с кем встречался голливудский актер Хоакин Феникс.

Совсем недавно в кинопрокат вышел американский психологический триллер “Джокер“, который за неделю собрал немало положительных отзывов критиков и зрителей. Одной из основных причин успеха картины называют игру Хоакина Феникса, который исполнил главную роль.

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44-летний актер получил множество наград и считается одним из самых признанных звезд Голливуда. Однако свою личную жизнь знаменитость старается держать в секрете. Ivonа предлагает вспомнить самые известные романы Хоакина Феникса.

С 1995 по 1998 год актер встречался с актрисой, моделью и дочерью музыканта Стивена Тайлера Лив Тайлер. Хоакин и Лив познакомились на съемках картины “Выдуманная жизнь Эбботов“, когда Тайлер по ошибке зашла в гримерку актера. Вскоре они начали встречаться.

Лив Тайлер и Хоакин Феникс Getty Images

В артистов было множество общих интересов. Они оба были вегетарианцами и участвовали в экологических акциях. Феникс и Тайлер считались одной из самых красивых пар Голливуда. Однако из-за разного графика съемок влюбленные не могли часто проводить время вместе. Позже в Тайлер завязался роман с солистом и бас-гитаристом группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном. Что и стало причиной расставания пары.

Лив Тайлер и Хоакин Феникс Getty Images

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С 2001 по 2005 год в Хоакина Феникса был роман с известной южноафриканской моделью Топаз Пейдж-Грин. Известно, что ради отношений с голливудским актером модель переехала в Нью-Йорк из Йоханнесбурга. Спустя 4 года этот союз распался. Причиной расставание стало то, что Феникс не смог смириться с известностью Топаз.

Хоакин Феникс и Топаз Пейдж-Грин Getty Images

Спустя 9 лет, в 2014 году в СМИ появилась информация о новой возлюбленной актера, имя которой до сих пор остается в тайне. Девушка была личным тренером Хоакина по йоге. Артист даже сообщил о помолвке с любимой, однако свадьба так и не состоялась.

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С 2016 года Хоакин Феникс состоит в отношениях с актрисой Руни Мара, которая младше его на 11 лет. Артисты подружились во время съемок фильма “Она“. Отметим, что в картине Руни и Феникс сыграли бывших супругов. Роман между актерами возник, когда они снова сыграли в одном фильме “Мария Магдалина“.

Руни Мара и Хоакин Феникс Getty Images

Сначала Мара и Феникс часто гуляли вместе и посещали итальянские рестораны. А спустя некоторое время Руни продала свой дом в Лос-Анджелесе и переехала к Хоакину. Еще сильнее пара сблизилась после картины “Не волнуйся, он далеко не уйдет“. А после трех лет отношений пара обручилась в июле 2019 года.

Руни Мара и Хоакин Феникс Getty Images

Напомним, ранее золотого льва Венецианского кинофестиваля получил “Джокер“.

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