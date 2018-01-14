В своих мемуарах звезда вспомнил о вечеринке, на которой леди Ди разбила сердце двум голливудским звездам .

Элтон Джон рассказал о соперничестве Сталлоне и Ричарда Гира из-за принцессы Дианы instagram.com/eltonsharmony

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На днях британский поп-исполнитель 72-летний Элтон Джон выпустил автобиографическую книгу “Me“ ( “Я“), в которой поделился пикантными подробностями своей личной жизни, а также сделал пару-тройку громких разоблачений известных личностей. В список “упомянутых“ попала и мать британских принцев Гарри и Уильяма, принцесса Уэльская Диана. Об этом пишет dailymail.

В своей биографии Элтон Джон вспомнил, как пригласил принцессу Ди, которая являлась его близкой подругой, на званый ужин, на котором она познакомилась с голливудскими звездами Ричардом Гиром и Сильвестром Сталлоне. Со слов, Элтона Джона между леди Ди и красавчиком Ричардом Гиром сразу же почувствовалась "химия".

Они чем-то похожи. Весь вечер они сидели у камина и живо о чем-то разговаривали, - написал музыкант.

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Однако, такой поворот событий рассердил Сильвестра Сталлоне, которому также приглянулась принцесса Ди. Автор отметил, что между двумя звездами возник сильный конфликт - который чуть не закончился дракой. Элтон Джон вспомнил, что актеры под конец ужина куда-то исчезли - и скорее всего, были готовы выяснять отношения на кулаках.

Они были в зале, видимо, собирались урегулировать свои разногласия по Дианы с помощью кулачного боя, - вспомнил знаменитость.

После того, как мужчин успокоили и вернули к гостям, по словам Джона - принцесса Ди продолжила флиртовать с Гиром.

Сталлоне, судя по всему, был очень обижен - он сразу же собрался и ушел.

Я бы никогда не пришел, если бы знал, что здесь будет “Прекрасный принц“! Если бы я хотел ее, я бы взял ее! - цитирует Элтон Джон слова Сталлоне перед уходом.

Элтон Джон отметил, что принцесса Ди не заострила внимания на скандале из-за своей персоне. О дальнейшем развитии отношений между принцессой и актером Ричардом Гиром - музыкант умолчал.

Напомним, что принцесса Диака погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года - в возрасте 36 лет.

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