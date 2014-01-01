Анджелина Джоли призналась, что не хотела замуж за Брэда Питта

Актриса поделилась подробностями личной жизни.

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Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая обнажилась для глянца, откровенно рассказала подробности своего брака с Брэдом Питтом. По словам актрисы, она вовсе не собиралась организовывать свадьбу, но актер практически этого требовал.

Любопытно, что Джоли не хотела официально оформлять отношения с Питтом - ее вполне устраивал гражданский брак. Однако актер оказывал на нее давление и в итоге практически заставил ее пойти с ним под венец, передает Us Weekly.

Брэд Питт и Анджелина Джоли ivona.bigmir.net

Напомним, что возлюбленные поженились в 2014 году во Франции. До этого Джоли и Питт прожили вместе десять лет. В 2016 году актриса подала на развод. позднее Питт признал, что во многом сам виноват в крушении их брака.

Совсем недавно мы писали, что Анджелина Джоли показала свой роскошный дом за 25 миллионов.

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