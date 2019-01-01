Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"

Обнародован полный список победителей.

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“Золотого льва“ Венецианского кинофестиваля получил фильм “Джокер“ американского режиссера Тодда Филлипса. Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

Главную роль в фильме “Джокер“ исполнил лауреат премий Grammy и “Золотой глобус“ актер Хоакин Феникс.

#BiennaleCinema2019 #Venezia76 #GoldenLion #ToddPhillips: “I feel a lot of emotions, I wasn’t sure if people would have understood what we were trying to do with @jokermovie. Now I’m sure everyone here has understood. We are very proud of this film” pic.twitter.com/hUaX3kLEPL — Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.

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Полный список победителей Венецианского кинофестиваля 2019:

Золотой лев - Джокер, режиссер Тодд Филиппс

Гран-при жюри - Дело Дрейфуса, Роман Полански

Серебряный лев, Лучший режиссер - Рой Андерсон — О Бесконечности

Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль - Ариан Аскарид, Gloria Mundi

Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль - Лука Маринелли — Мартин Иден

Лучший сценарий - Юньфань — No. 7 Cherry Lane

Специальный приз жюри - Мафия уже не та, что раньше, режиссер Франко Мореско

Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы - Тоби Уоллес, Молочные зубы

Программа Горизонты:

Лучший фильм - Атлантида, Валентин Васянович

Лучший режиссер - Тео Корт — Белое на белом

Специальный приз жюри - Вердикт, Раймунд Рибай Гутьеррес

Лучшая актриса - Марта Ньето, Мать

Лучший актер - Сами Буажила, Сын

Лучший сценарий - Джессика Палуд, Revenir

Лучший короткометражный фильм - Darling, режиссер Саим Садик

Премия имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм - Ты умрешь в 20, режиссер Амджад Абу Алала

Напомним, что украинский фильм получил главную награду на фестивале в Венеции.