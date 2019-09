Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"

Читай также: Оскар-2019: Назван лучший фильм года

“Золотого льва“ Венецианского кинофестиваля получил фильм “Джокер“ американского режиссера Тодда Филлипса. Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

Главную роль в фильме “Джокер“ исполнил лауреат премий Grammy и “Золотой глобус“ актер Хоакин Феникс.

#BiennaleCinema2019 #Venezia76 #GoldenLion #ToddPhillips: “I feel a lot of emotions, I wasn’t sure if people would have understood what we were trying to do with @jokermovie. Now I’m sure everyone here has understood. We are very proud of this film” pic.twitter.com/hUaX3kLEPL