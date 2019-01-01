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Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"

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Обнародован полный список победителей.
Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"
Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"
twitter.com/la_Biennale

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“Золотого льва“ Венецианского кинофестиваля получил фильм “Джокер“ американского режиссера Тодда Филлипса. Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

Главную роль в фильме “Джокер“ исполнил лауреат премий Grammy и “Золотой глобус“ актер Хоакин Феникс.

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Полный список победителей Венецианского кинофестиваля 2019:

  • Золотой лев - Джокер, режиссер Тодд Филиппс
  • Гран-при жюри - Дело Дрейфуса, Роман Полански
  • Серебряный лев, Лучший режиссер - Рой Андерсон — О Бесконечности
  • Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль - Ариан Аскарид, Gloria Mundi
  • Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль - Лука Маринелли — Мартин Иден
  • Лучший сценарий - Юньфань — No. 7 Cherry Lane
  • Специальный приз жюри - Мафия уже не та, что раньше, режиссер Франко Мореско
  • Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы - Тоби Уоллес, Молочные зубы

Программа Горизонты:

  • Лучший фильм - Атлантида, Валентин Васянович
  • Лучший режиссер - Тео Корт — Белое на белом
  • Специальный приз жюри - Вердикт, Раймунд Рибай Гутьеррес
  • Лучшая актриса - Марта Ньето, Мать
  • Лучший актер - Сами Буажила, Сын
  • Лучший сценарий - Джессика Палуд, Revenir
  • Лучший короткометражный фильм - Darling, режиссер Саим Садик
  • Премия имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм - Ты умрешь в 20, режиссер Амджад Абу Алала

Напомним, что украинский фильм получил главную награду на фестивале в Венеции

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Теги: Венецианский кинофестиваль, Джокер, Тодд Филлипс, победители, кино
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