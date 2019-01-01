Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"
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“Золотого льва“ Венецианского кинофестиваля получил фильм “Джокер“ американского режиссера Тодда Филлипса. Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.
Главную роль в фильме “Джокер“ исполнил лауреат премий Grammy и “Золотой глобус“ актер Хоакин Феникс.
#BiennaleCinema2019 #Venezia76 #GoldenLion #ToddPhillips: “I feel a lot of emotions, I wasn’t sure if people would have understood what we were trying to do with @jokermovie. Now I’m sure everyone here has understood. We are very proud of this film” pic.twitter.com/hUaX3kLEPL— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.
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Полный список победителей Венецианского кинофестиваля 2019:
- Золотой лев - Джокер, режиссер Тодд Филиппс
- Гран-при жюри - Дело Дрейфуса, Роман Полански
- Серебряный лев, Лучший режиссер - Рой Андерсон — О Бесконечности
- Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль - Ариан Аскарид, Gloria Mundi
- Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль - Лука Маринелли — Мартин Иден
- Лучший сценарий - Юньфань — No. 7 Cherry Lane
- Специальный приз жюри - Мафия уже не та, что раньше, режиссер Франко Мореско
- Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы - Тоби Уоллес, Молочные зубы
Программа Горизонты:
- Лучший фильм - Атлантида, Валентин Васянович
- Лучший режиссер - Тео Корт — Белое на белом
- Специальный приз жюри - Вердикт, Раймунд Рибай Гутьеррес
- Лучшая актриса - Марта Ньето, Мать
- Лучший актер - Сами Буажила, Сын
- Лучший сценарий - Джессика Палуд, Revenir
- Лучший короткометражный фильм - Darling, режиссер Саим Садик
- Премия имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм - Ты умрешь в 20, режиссер Амджад Абу Алала
Напомним, что украинский фильм получил главную награду на фестивале в Венеции.
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