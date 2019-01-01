Романтика и еда в судочках: Что известно о личной жизни экс-супруга Лорак
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Пока в Сети активно обсуждают возможную вторую беременность исполнительницы Ани Лорак, у которой на недавнем концерте рассмотрели округлившийся живот, ее бывший муж турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу продолжает наслаждаться романтикой в компании загадочной девушки Самии Ахметовой. Об этом свидетельствует Инстаграм Мурата - избранница регулярно отмечает его в своих Инста-сториз.
И хотя аккаунт самой Самии закрыт от посторонних после недавнего скандала в СМИ, связанного с ее фото на сайтах для взрослых - по картинкам в ленте Мурата можно составить некое впечатление об их отношениях.
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Так, недавно Самия разместила в Инста-сториз картинку с плюшевыми игрушками и, отметив Мурата, дополнила ее загадочной подписью “Это мы с тобой через пару лет“. Возможно, это намек на готовность вскоре стать матерью?
Кроме того, буквально на днях Самия выставила видео с едой, заказанной из ресторана - в кадре появляются бургеры, салаты и разнообразные гарниры специальной упаковке. В подписи Самия отметила, что любимый должен поспешить, "иначе она все съест".
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Как свидетельствует отметка на видео - блюда в упаковках доставлены из ресторана Efir, который открылся в Киеве на днях. Вполне возможно, что заведений принадлежит самому Мурату, который, как известно занимается ресторанным бизнесом, либо семье Самии - и девушка таким "хитрым" способом его рекламирует.
Ранее мы писали, что избранница экс-супруга Лорак рассказала, что страдает от клеветы.
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