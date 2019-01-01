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Зважені та щасливі: Участники выдержат испытание на высоте между домами

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Участникам самого весомого шоу Украины придется проявить ловкость и недюжинную силу.

Зважені та щасливі: Участники выдержат испытание на высоте между домами
Зважені та щасливі: Участники выдержат испытание на высоте между домами
Пресс-служба

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Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится седьмой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Сегодня участникам предстоит пройти испытание на высоте между домами. Но только один партнер из пары будет проходить препятствие – тот, кто старался за время проекта меньше.

Пресс-служба

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Седьмая неделя проекта подарит участникам испытание высотой. Эталоном прохождения сверх сложного конкурса будет опытный спортсмен и сертифицированный тренер кросфит-студий, а еще год назад участник проекта, Богдан из красной команды. В прошлом году он вместе с отцом выиграл основное взвешивание, скинув 75 кг при начальном весе 168 кг.
Но преодолеть страх высоты будут вынуждены не все. Анита определит в каждой команде участника, который время от времени выезжает за счет своего партнера на взвешивании. Так что партнер, который за полтора месяца сбросил больше, будет отдыхать.

Пресс-служба

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"Ленивые" должны будут скинуть в прямом смысле весь вес, которого избавились их более умелые напарники за семь недель.
Сможет ли Лала наконец-то доказать всему лагерю, что она не самая слабая и добраться до финиша? Весь вес, которыq не сбросят Анита превратит в анти-бонусы. Тренеры разрешат своим подопечным отработать дополнительные килограммы до взвешивания. Все ли команды воспользуются таким шансом, и кто выйдет на взвешивание с самым большим анти-бонусом в истории проекта – 20 кг! Смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.
 

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Теги: Зваженi та щасливi, испытание, похудение
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Источник: ivona.bigmir.net

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