Тренер "самого весомого" шоу Украины показала идеальные формы на отдыхе в Турции.

Зважені та щасливі: Марина Боржемская показала соблазнительные фото в купальнике пресс-служба

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Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится шестой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом эфире участники будут проходить конкурсы и соревноваться без поддержки тренеров и ведущей, поскольку результаты прошлой недели были неутешительными – командам решили преподать урок.

Съемки уже окончены и можно немного отдохнуть. Так тренер проект Марина Боржемская уехала в Турцию на несколько дней по работе. В том числе, решила совместить приятное с полезными – немного погреться на солнце, пока теплый сезон не закончился.

пресс-служба

пресс-служба

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Смотря на фотографии Марины, хочется отбросить в сторону пончик и срочно хочется бежать в зал – как раз есть время скинуть все лишнее к лету.

пресс-служба

Начинаем готовиться! И смотрим шестой выпуск самого весомого проекта страны сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская показала свою очаровательную маму.

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