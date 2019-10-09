Смело: Алла Костромичева снялась топлес на крыше небоскреба

Алла Костромичева показала кадр с пикантной фотосессии.

Всемирно известная украинская супермодель, основатель агентства KModels и ведущая проекта “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева взбудоражила Сеть очередным откровенным фото.

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Так, на своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала кадр с пикантной фотосессии. На снимке Алла позирует в коротких джинсовых шортах и без верхней одежды. Обнаженную грудь девушка прикрыла руками. На фото модель закрыла глаза, а ее волосы развеваются на ветру.

Автором обнаженного снимка стала Дарья Гладкова, которая ранее уже снимала Костромичеву. На предыдущей фотосессии Алла позировала в бассейне в откровенном купальнике на крыше одного из небоскребов в Майами. Скорее всего, новый кадр был сделан также в Майами.

Напомним, ранее украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы.

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