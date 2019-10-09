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Певицу Майли Сайрус экстренно госпитализировали

Комментариев: 2
Майли Сайрус показала фото из клиники, на которых позирует с друзьями и новым возлюбленным.
Певицу Майли Сайрус экстренно госпитализировали
Певицу Майли Сайрус экстренно госпитализировали
instagram.com/mileycyrus

Популярная американская певица и актриса Майли Сайрус попала в больницу. О проблемах ср здоровьем сообщила сама звезда на своей страницы в Instagram.

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Так, в раделе Stories артистка опубликовала несколько снимков из палаты и рассказала, что у нее начался тонзиллит. Кроме того, Майли сделала забавные фото со своими друзьями, которые пришли поддержать певицу.

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Также Сайрус навестил ее бойфренд, австралийский певец Коди Симпсон. Новый возлюбленный Майли написал для нее песню и исполнил эту композицию в больнице. Сайрус отметила, что после этой песни “внезапно начала чувствовать себя намного лучше”.

Ранее Майли Сайрус представила клип на песню, посвященную Лиаму Хемсворту.

 

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Теги: Майли Сайрус
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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VikaGraum    09.10.2019, 15:22
Оценка:  0
VikaGraum
Тонзиллит у нее? Экстренно госпитализировали?
____
Сколько у меня этих тонзиллитов было - всегда дома лечилась. Антибиотики + Люголем миндалины смазать, вот и все лечение. А тут... Надо же, изнеженность какая!
гость  (аноним)  09.10.2019, 14:57
Оценка:  0
гость
Не будет в рот всякую гадость совать!
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