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Майли Сайрус представила клип на песню, посвященную Лиаму Хемсворту

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Видео Slide Away посмотрели более 6 миллионов раз.
Майли Сайрус представила клип на песню Slide Away
Майли Сайрус представила клип на песню Slide Away
Youtube

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Американская певица Майли Сайрус, которая разводится с австралийским актером Лиамом Хемсвортом, выпустила новый клип на песню Slide Away. К слову, поклонники Сайрус считают, что композиция посвящена экс-возлюбленному артистки.

Видео, над которым работал французский режиссер Александр Мурс, было опубликовано на официальном youtube-канале певицы 6 сентября. За два дня ролик набрал более шести миллионов просмотров.

В клипе Slide Away Майли Сайрус предстает в золотом платье с откровенным вырезом. Девушка плавает в бассейне, в то время когда в доме происходит шумная вечеринка. В песне звезда поет о том, что некогда "райские" отношения превратились в пыль, и что она больше не хочет мириться с алкоголем и наркотиками.

 

Напомним, что ранее в сети появился трейлер фильма о домогательствах с Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

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Теги: Майли Сайрус, клип, Slide Away
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