Покорившая Китай украинская группа Бамбинтон выпустила новый клип

Что делать, если ты родился аннунаком? Ответ в новом клипе группы Бамбинтон - "Свидание".

Свидание – новое дыхание группы Бамбинтон, выполненное в характерном для них стиле причудливых образов и сатиры. Работая над своим новым альбомом не покладая рук в течение 9 месяцев, группа спешит представить свое свежее “космическое“ творение.

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У любви нет границ, и даже если вы - два представителя разных межгалактических рас, судьба дает шанс на отношения. И вот оно долгожданное первое Свидание. Он летит за тысячи миллионов километров к ней. Место встречи - лучший космический кабак Солнечной системы.

Чем закончится их встреча? Как она попытается перекрыть свое волнение и правильный ли это выбор? С кем он будет в итоге? Как быть, если первое свидание пошло не по плану? Что делать, если ты родился аннунаком? Может ли девушка за один вечер съесть все ваши мозги? На этот и другие вопросы ищите ответы в нашем новом видео. Всем поклонникам - Вулканский салют. Живите долго и процветайте.



На предстоящую осень Бамбинтон готовятся покорять сердца слушателей своим новым альбомом – еще более необычными песнями и клипами, которые обещают стать хитами и образцами ироничной стороны современной жизни.

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