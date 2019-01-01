Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Покорившая Китай украинская группа Бамбинтон выпустила новый клип

Комментариев: 0
Что делать, если ты родился аннунаком? Ответ в новом клипе группы Бамбинтон - "Свидание".
Покорившая Китай украинская группа Бамбинтон выпустила новый клип
Покорившая Китай украинская группа Бамбинтон выпустила новый клип
пресс-служба

Свидание – новое дыхание группы Бамбинтон, выполненное в характерном для них стиле причудливых образов и сатиры. Работая над своим новым альбомом не покладая рук в течение 9 месяцев, группа спешит представить свое свежее “космическое“ творение. 

Читай также: Группа DILEMMA сходит с ума и отправляется в больницу в новом клипе “Шаленій”

У любви нет границ, и даже если вы - два представителя разных межгалактических рас, судьба дает шанс на отношения. И вот оно долгожданное первое Свидание. Он летит за тысячи миллионов километров к ней. Место встречи - лучший космический кабак Солнечной системы. 
Чем закончится их встреча? Как она попытается перекрыть свое волнение и правильный ли это выбор? С кем он будет в итоге? Как быть, если первое свидание пошло не по плану? Что делать, если ты родился аннунаком? Может ли девушка за один вечер съесть все ваши мозги? На этот и другие вопросы ищите ответы в нашем новом видео. Всем поклонникам - Вулканский салют. Живите долго и процветайте.
 
На предстоящую осень Бамбинтон готовятся покорять сердца слушателей своим новым альбомом – еще более необычными песнями и клипами, которые обещают стать хитами и образцами ироничной стороны современной жизни.

Ранее KAMALIYA подготовила ремикс совместно с известной украинской DJ. 

Поделись:
Теги: бамбинтон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь