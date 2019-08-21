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Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус - СМИ

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Актер Лиам Хемсворт подал документы на развод с певицей Майли Сайрус спустя 7 месяцев после свадьбы.
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус - СМИ
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус - СМИ
Getty Images

Известный американский актер Лиам Хемсворт и популярная американская певица и актриса Майли Сайрус начали бракоразводный процесс спустя 7 месяцев после свадьбы. Об этом сообщает TMZ.

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Известно, что соответствующие документы на развод подал Хемсворт. В качестве официальной причины актер назвал “неразрешимые противоречия между супругами”. Лиам заявил, что не будет публично комментировал его непростые отношение с женой. 

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Getty Images

Отметим, что информация о расставании пары появилась в СМИ еще 10 августа. После этого папарацци засняли, как Майли Сайрус целуется на пляже с 30-летней бизнес-леди Кейтлинн Картер. Позже Майли и Лиам обвинили друг друга в алкоголизме,наркомании и в постоянных изменах.

Напомним, ранее Майли Сайрус в красном латексном костюме снялась в феминистическом клипе “Mother's Daughter“.

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Теги: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, развод звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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