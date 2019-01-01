У Майли Сайрус новый роман: фотофакт

Бойфренд певицы - 22-летний австралиец.

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Пару дней назад Майли Сайрус подловили за поцелуями с накачанным красавцем. В сети сразу же начали болтать о новом романе звезды, а уже сейчас ее возлюбленный публикует совместные фото с певицей.

В Instagram австралийский певец Коди Симпсон запостил селфи с экс-супругой Лиама Хемсфорта - Майли Сайрус.

Коди и Майли https://www.instagram.com/codysimpson/

Завтрак перед плаванием, любезно приготовленный деткой,- добавил подпись музыкант.

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Сама же Сайрус разместила в своих сторис фото 22-летнего Коди топлес, а также написала следующее:

Я знаю, что публика чувствует себя погруженной в мои прошлые отношения, потому что они чувствовали, что наблюдали за их развитием с самого начала. Думаю, именно поэтому люди посчитали, что теперь вправе распоряжаться моей судьбой и тем, как я живу, взрослея на их глазах. Но я выросла. И делаю свой выбор как взрослая, зная истинную правду/детали/реальность. Люди же “знают“ только то, что видят в интернете, - написала артистка.

Недавно певице приписывали отношения с актрисой Кейтлин Картер, но и с ней Майли решила разойтись.

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