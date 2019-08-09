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Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались

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Знаменитости приняли решение завершить отношения.
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
ivona.bigmir.net

Читай также: Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Американская певица и актриса Майли Сайрус, которую связывали романтические отношения с актрисой Кейтлин Картер, решила разойтись со своей подругой. Похоже, после развода с Лиамом Хемсвортом, знаменитость не готова к новому роману.

О том, что Майли Сайрус и Кейтлин Картер больше не вместе, сообщили близкие друзья девушек.

Они были друзьями всегда и были рядом друг с другом, когда обе разошлись со вторыми половинками. Но они просто больше не находятся в романтических отношениях, - говорит инсайдер.

Кейтлин Картер была замужем за родным братом Кайли и Кендалл Дженнер. Пара закрутила роман в 2014 году, а через четыре года влюбленные сыграли свадьбу. Их брак продлился не долго – через год они расстались.

В конце 2018 года неожиданно для многих. Хемсворт и Сайрус сыграли скромную свадьбу, пригласив самых близких людей. Но уже спустя семь месяцев актеры сообщили о разводе

Ранее Майли Сайрус засветилась в эпатажном образе без белья.

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Теги: Майли Сайрус, Кейтлин Картер, расстались
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