Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Майли Сайрус откровенно рассказала о своих отношениях с мужем Лиамом Хемсвортом.

10 августа стало известно, что певица и актриса Майли Сайрус рассталась со своим супругом, актером Лиамом Хемсвортом. А 21 августа в СМИ появилась информация о том, что Хемсворт подал документы на развод. В качестве официальной причины он назвал “неразрешимые противоречия между супругами”.

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Также Лиам заявил, что не собирается давать каких-либо публичных комментариев по поводу его отношений с Майли. А вот певица решила поступить по-другому и прокомментировала свой развод в соцсети.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала длинное сообщение, в котором она заявила, что была верна мужу и их брак распался не из-за ее обмана.

“Не могу смириться с обвинениями во лжи. “Мне нечего скрывать... Правда в том, что после примирения с Лиамом я была верна ему. Я училась на своих ошибках. Росла над собой, а главное - возросла. Могу согласиться со многими замечаниями в свой адрес, но отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана“, - написала Майли.

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Также Сайрус призналась, что несмотря на расставание с мужем, она все еще любит его. Певица также опровергла слухи об изменах.

“Мы с Лиамом вместе уже десять лет. Говорила это раньше и готова повторить: я люблю Лиама и всегда буду любить. Сейчас мне нужно принять здоровое решение и оставить прошлое позади. Можете называть меня танцующей тверк и деревенщиной, которая матерится, но я не лгунья. С гордостью могу сказать, что сейчас я совсем не та, какой была раньше“, - заявила Сайрус.

Напомним, ранее Майли Сайрус в красном латексном костюме снялась в феминистическом клипе “Mother's Daughter“.