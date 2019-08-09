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Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

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Знаменитости разводятся через полгода после женитьбы.
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
instagram.com/mileycyrus/

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались после 10-ти лет отношений. Знаменитости, которые поженились в декабре 2018 года, приняли решение жить отдельно друг от друга.

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В официальном заявлении 26-летней Майли и 29-летнего Лиама говорится, что оба они развиваются и меняются как партнеры и личности, поэтому сочли за лучшее разойтись, чтобы получить возможность сконцентрироваться на самих себе и своих карьерах.

Между тем, в сети появились жаркие фотографии, где Майли нежно целовалась с девушкой во время отдыха в Италии. Как выяснилось, эта 30-летняя блоггерша Кэйтлин Картер.

К слову, Сайрус никогда не скрывала свою ориентацию. В 2015 году, когда они с Лиамом вновь сошлись после очередной паузы в отношениях, девушка признавалась в своей бисексуальности.

Ранее Майли Сайрус снялась обнаженной для нового сезона "Черного зеркала".

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Теги: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, звездные разводы
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