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Эффектная Майли Сайрус снялась обнаженной для нового сезона "Черного зеркала"

Комментариев: 2
Артистка снялась в образе поп-звезды с фиолетовыми волосами.

Эффектная Майли Сайрус снялась обнаженной для нового сезона
Эффектная Майли Сайрус снялась обнаженной для нового сезона "Черного зеркала"
instagram.com/mileycyrus

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Американская певица и актриса 26-летняя Майли Сайрус вместе с компанией Netflix презентовала клип к сериалу “Черное Зеркало“. Ролик появился на официальном YouTube-канале телеканала и на Instagram артистки.

Сайрус появится в одном из эпизодов пятого сезона сериала в образе поп-звезды Эшли О. Она будет исполнять трек On a Roll.

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В “Черном зеркале“ актриса предстанет с фиолетовыми волосами в довольно откровенных нарядах. Также зрители увидят ее полностью обнаженной в ванне, наполненной розовой жидкостью.

Ролик и фото Старус в образе Эшли О. набрали миллионы просмотров и лайков в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за голое фото.

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Теги: Майли Сайрус, Черное зеркало, откровенные образы звезд
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.06.2019, 12:40
Оценка:  0
гость
Хай Бог милуе.
pусский  (аноним)  14.06.2019, 11:57
Оценка:  0
pусский
У ней вонючая дырка!
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