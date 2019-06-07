Артистка снялась в образе поп-звезды с фиолетовыми волосами.

Эффектная Майли Сайрус снялась обнаженной для нового сезона "Черного зеркала" instagram.com/mileycyrus

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Американская певица и актриса 26-летняя Майли Сайрус вместе с компанией Netflix презентовала клип к сериалу “Черное Зеркало“. Ролик появился на официальном YouTube-канале телеканала и на Instagram артистки.

Сайрус появится в одном из эпизодов пятого сезона сериала в образе поп-звезды Эшли О. Она будет исполнять трек On a Roll.

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В “Черном зеркале“ актриса предстанет с фиолетовыми волосами в довольно откровенных нарядах. Также зрители увидят ее полностью обнаженной в ванне, наполненной розовой жидкостью.

Ролик и фото Старус в образе Эшли О. набрали миллионы просмотров и лайков в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за голое фото.