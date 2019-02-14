Майли Сайрус поделилась новыми снимками со свадьбы

Певица показала ранее неопубликованные свадебные фото.

Американская певица Майли Сайрус решила поделиться с подписчиками любимыми кадрами со своей свадьбы с актером Лиамом Хемсвортом.

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Так, в честь Дня святого Валентина певица опубликовала в Instagram шесть свадебных фото.

На трех кадрах Майли позирует в свадебном платье и с букетом. Еще на трех снимках артистка позирует в объятиях мужа.

“Спасибо, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня. Обещаю, я всегда буду встречать тебя, стоя на самых тонких пальцах ног! Я люблю тебя, мой Валентин“, – трогательно подписала один из кадров Майли Сайрус.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум обручились.