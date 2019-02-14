Майли Сайрус поделилась новыми снимками со свадьбы
Певица показала ранее неопубликованные свадебные фото.
Американская певица Майли Сайрус решила поделиться с подписчиками любимыми кадрами со своей свадьбы с актером Лиамом Хемсвортом.
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Так, в честь Дня святого Валентина певица опубликовала в Instagram шесть свадебных фото.
На трех кадрах Майли позирует в свадебном платье и с букетом. Еще на трех снимках артистка позирует в объятиях мужа.
“Спасибо, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня. Обещаю, я всегда буду встречать тебя, стоя на самых тонких пальцах ног! Я люблю тебя, мой Валентин“, – трогательно подписала один из кадров Майли Сайрус.
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