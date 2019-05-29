Майли Сайрус взорвала Сеть пикантными кадрами в черном белье
Исполнительница в очередной раз продемонстрировала откровенный образ.
Популярная американская исполнительница и актриса Майли Сайрус часто делится в соцсетях снимками, на которых она запечатлена в откровенных образах.
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Недавно звезда произвела фурор в Сети новыми фото. На своей странице в Instagram 26-летняя артистка решила анонсировать новый мини-альбом “She is coming“.
Так, на свежих снимках Майли предстала в черном белье и колготах такого же цвета. Свой образ Сайрус дополнила многочисленными украшения.
Напомним, ранее Майли Сайрус взбудоражила Сеть голым фото в пустыне.
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