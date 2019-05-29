Майли Сайрус взорвала Сеть пикантными кадрами в черном белье

Исполнительница в очередной раз продемонстрировала откровенный образ.

Популярная американская исполнительница и актриса Майли Сайрус часто делится в соцсетях снимками, на которых она запечатлена в откровенных образах.

Читай также: Майли Сайрус поздравила фанов с Пасхой откровенным снимком

Недавно звезда произвела фурор в Сети новыми фото. На своей странице в Instagram 26-летняя артистка решила анонсировать новый мини-альбом “She is coming“.

Так, на свежих снимках Майли предстала в черном белье и колготах такого же цвета. Свой образ Сайрус дополнила многочисленными украшения.

Напомним, ранее Майли Сайрус взбудоражила Сеть голым фото в пустыне.