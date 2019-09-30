Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Майли Сайрус подловили за поцелуями с накачанным красавцем - парня узнали в Сети

Комментариев: 0
Девушка с разбитым сердцем закрутила новые отношения .

Майли Сайрус подловили за поцелуями с накачанным красавцем - парня узнали в Сети
Майли Сайрус подловили за поцелуями с накачанным красавцем - парня узнали в Сети
ivona.bigmir.net

Читай также: Вера Брежнева новое откровенное фото после слухов об измене мужа

Популярная американская певица Майли Сайрус, которая недавно рассталась с мужем актером Лиамом Хемсвортом и выпустила яркий клип, показав в нем причины расставания, закрутила новый роман с небезызвестным молодым человеком.

Звезду засняли, целующейся с одним из самых популярных австралийских исполнителей 22-летним Коди Симпсоном, с которым Сайрус поддерживала дружеские отношения. Коротенькое видео появилось на youtube-канале портала TMZ.

Читай также: Полякова прокомментировала роман Тины Кароль с Даном Баланом

В Сети один из очевидцев страстного поцелуя отметил, что, как только звезд узнали и попытались заснять на телефоны - они тут же ушли. 

К слову, некогда накачанный австралийский красавец Коди Симпсоном встречалась с супермоделью Джиджи Хадид. 

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид прогнала с подиума пранкершу.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: романы звезд, Майли Сайрус, развод, Джиджи Хадид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь