Девушка с разбитым сердцем закрутила новые отношения .

Майли Сайрус подловили за поцелуями с накачанным красавцем - парня узнали в Сети ivona.bigmir.net

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Популярная американская певица Майли Сайрус, которая недавно рассталась с мужем актером Лиамом Хемсвортом и выпустила яркий клип, показав в нем причины расставания, закрутила новый роман с небезызвестным молодым человеком.

Звезду засняли, целующейся с одним из самых популярных австралийских исполнителей 22-летним Коди Симпсоном, с которым Сайрус поддерживала дружеские отношения. Коротенькое видео появилось на youtube-канале портала TMZ.

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В Сети один из очевидцев страстного поцелуя отметил, что, как только звезд узнали и попытались заснять на телефоны - они тут же ушли.

К слову, некогда накачанный австралийский красавец Коди Симпсоном встречалась с супермоделью Джиджи Хадид.

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид прогнала с подиума пранкершу.

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