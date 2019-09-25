Фаны Майли Сайрус обеспокоены худобой звезды: фото

После очередного разрыва певица проводит время с семьей.

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Пожалуй, такой худой Майли Сайрус еще не видели. Поклонники певицы обеспокоены снимками, опубликованными в ее Instagram.

После новости о том, что Майли Сайрус рассталась с Кейтлин Картер, знаменитость отправилась в небольшое путешествие. На своей странице в социальной сети она выложила фотографии из Гранд-Каньона. Фанаты, которых испугала худоба Майли, тут же начали бить тревогу.

Твое тело очень напоминает мое, когда я отправилась на реабилитацию в клинику из-за анорексии. Надеюсь ты в порядке.

Мне кажется, ты исчезаешь. Такая худая!

Тебе нужен сэндвич, - пишут обеспокоенные подписчики.



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Сама же Майли Сайрус счастливо улыбается на всех кадрах.

Одну из публикаций артистка подписала так: “Прощаться всегда нелегко, но надо идти дальше“. Возможно, девушка намекает на свои отношения с Кейтлин и Лиамом.

Напомним, что недавно Майли Сайрус представила клип на песню, посвященную Лиаму Хемсворту.