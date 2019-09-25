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Фаны Майли Сайрус обеспокоены худобой звезды: фото

Комментариев: 2
После очередного разрыва певица проводит время с семьей.
Фаны Майли Сайрус обеспокоены худобой звезды: фото
Фаны Майли Сайрус обеспокоены худобой звезды: фото
instagram.com/mileycyrus/

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Пожалуй, такой худой Майли Сайрус еще не видели. Поклонники певицы обеспокоены снимками, опубликованными в ее Instagram. 

После новости о том, что Майли Сайрус рассталась с Кейтлин Картер, знаменитость отправилась в небольшое путешествие. На своей странице в социальной сети она выложила фотографии из Гранд-Каньона. Фанаты, которых испугала худоба Майли, тут же начали бить тревогу.

  • Твое тело очень напоминает мое, когда я отправилась на реабилитацию в клинику из-за анорексии. Надеюсь ты в порядке.
  • Мне кажется, ты исчезаешь. Такая худая!
  • Тебе нужен сэндвич, - пишут обеспокоенные подписчики.
     

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Сама же Майли Сайрус счастливо улыбается на всех кадрах.

Одну из публикаций артистка подписала так: “Прощаться всегда нелегко, но надо идти дальше“. Возможно, девушка намекает на свои отношения с Кейтлин и Лиамом.

Напомним, что недавно Майли Сайрус представила клип на песню, посвященную Лиаму Хемсворту.

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Теги: Майли Сайрус, певица, худоба
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Комментариев (2)
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Бугор19    28.09.2019, 17:54
Оценка:  0
Бугор19
да нормальная она, для амерканцев норма это Алена Алена
pусский  (аноним)  28.09.2019, 16:36
Оценка:  -1
pусский
Ей нужен сочный хyй!
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