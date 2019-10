Кайли Дженнер подтвердила слухи о расставании с отцом своей дочери

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, основательница косметического бренда Kylie Cosmetics и самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер подтвердила разрыв с Трэвисом Скоттом.

Сообщения о расставании 22-летней Дженнер с 27-летним бойфрендом появились в СМИ 1 октября. Позже звезда засветилась на одной из вечеринок вместе с бывшим парнем, рэпером Tyga, чем подогрела слухи.

Еще спустя один день Кайли решила официально прокомментировать отношение с отцом ее дочери Сторми, Трэвисом Скоттом. Так, в своем аккаунте в Twitter знаменитость заявила, что для них с Трэвисом Скоттом в приоритете их дружба и годовалая дочь.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority

Кроме того, Кайли заявила, что не встречалась с Tyga. Она просто высаживала своих близких друзей возле студии рэпера.

The internet makes everything 100 times more dramatic than what it really is. There was no “2am date with Tyga”. You see me drop two of my friends off at a studio that he happened to be at.