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Кайли Дженнер подтвердила слухи о расставании с отцом своей дочери

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Миллиардерша Кайли Дженнер рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом.
Кайли Дженнер подтвердила слухи о расставании с отцом своей дочери
Кайли Дженнер подтвердила слухи о расставании с отцом своей дочери
instagram.com/kyliejenner

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, основательница косметического бренда Kylie Cosmetics и самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер подтвердила разрыв с Трэвисом Скоттом. 

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Сообщения о расставании 22-летней Дженнер с 27-летним бойфрендом появились в СМИ 1 октября. Позже звезда засветилась на одной из вечеринок вместе с бывшим парнем, рэпером Tyga, чем подогрела слухи.

Еще спустя один день Кайли решила официально прокомментировать отношение с отцом ее дочери Сторми, Трэвисом Скоттом.  Так, в своем аккаунте в Twitter знаменитость заявила, что для них с Трэвисом Скоттом в приоритете их дружба и годовалая дочь. 

“Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. ️ ️Наша дружба и наша дочь в приоритете“, - написала Кайли Дженнер.

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Кроме того, Кайли заявила, что не встречалась с Tyga. Она просто высаживала своих близких друзей возле студии рэпера.

“Интернет делает все в 100 раз более драматичным, чем оно есть на самом деле. Не было “в 2 часа утра свидания с Tyga“. Вы видели, как я высадила двух моих друзей в студии, в которой он оказался“.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер заинтриговала снимком с молодым человеком.

 

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Теги: Кайли Дженнер, Трэвис Скотт
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Источник: Ivonа bigmir)net

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