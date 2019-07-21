Богата и свободна?: Миллиардерша Кайли Дженнер рассталась с отцом своего ребенка - СМИ
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Звезда реалити-шоу, бизнесвумен, состояние которой оценивается в миллиард долларов, 22-летняя Кайли Дженнер разорвала отношения со своим бойфрендом музыкантом и продюсером Трэвисом Скоттом. Об этом пишет ТСН, со ссылкой на издание TMZ
По информации СМИ пара “решила взять паузу в отношениях“ - и это случилось уже несколько недель назад.
Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно, - цитирует инсайдера издание.
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Также инсайдер пояснил, что у молодой пары есть несколько основных проблем - первая - это доверие, а вторая - сильный стресс из-за “медийности“ семейства, которое постоянно находится “под прицелом“ внимания.
У них есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни, - прокомментировал инсайдер.
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К слову, поклонники были обеспокоены ситуацией в семье Кайли уже с начала сентября - поскольку все реже девушка стала выкладывать в соцсети фото и видео с любимым, хотя раньше они появлялись регулярно.
Ранее пара постоянно демонстрировала в соцсетях свою привязанность и сильную страсть - так, по случаю Дня рождения бойфренда Кайли написала в Инстаграм длинное откровенное признание, призывая Трэвиса “еще больше заниматься любовью и делать еще детей“.
Однако,накануне свадьбы Хейли Болдвин с Джастином Бибером - Кайли Дженнер бурно отгуляла девичник, а на свадебную пати также пришла без сожителя.
Официального подтверждения о расставании Кайли и Трэвиса пока нет.
К слову, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а в феврале 2019-го у них родилась дочь Сторми.
Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер заинтриговала снимком с молодым человеком.
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