Младшая сестра Ким Кардашьян решила взять паузу в отношениях с музыкантом Трэвисом Скоттом.

Богата и свободна?: Миллиардерша Кайли Дженнер рассталась с отцом своего ребенка - СМИ instagram.com/kyliejenner

Читай также: Ким Кардашьян сфотографировалась в откровенном дизайнерском белье

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен, состояние которой оценивается в миллиард долларов, 22-летняя Кайли Дженнер разорвала отношения со своим бойфрендом музыкантом и продюсером Трэвисом Скоттом. Об этом пишет ТСН, со ссылкой на издание TMZ

По информации СМИ пара “решила взять паузу в отношениях“ - и это случилось уже несколько недель назад.

Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно, - цитирует инсайдера издание.

Читай также: Кайли Дженнер показала “сочную“ обложку для Playboy

Также инсайдер пояснил, что у молодой пары есть несколько основных проблем - первая - это доверие, а вторая - сильный стресс из-за “медийности“ семейства, которое постоянно находится “под прицелом“ внимания.

У них есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни, - прокомментировал инсайдер.

Читай также: Хейли Болдуин отгуляла девичник в компании Кендалл Дженнер - фото

К слову, поклонники были обеспокоены ситуацией в семье Кайли уже с начала сентября - поскольку все реже девушка стала выкладывать в соцсети фото и видео с любимым, хотя раньше они появлялись регулярно.

Ранее пара постоянно демонстрировала в соцсетях свою привязанность и сильную страсть - так, по случаю Дня рождения бойфренда Кайли написала в Инстаграм длинное откровенное признание, призывая Трэвиса “еще больше заниматься любовью и делать еще детей“.

Однако,накануне свадьбы Хейли Болдвин с Джастином Бибером - Кайли Дженнер бурно отгуляла девичник, а на свадебную пати также пришла без сожителя.

Официального подтверждения о расставании Кайли и Трэвиса пока нет.



К слову, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а в феврале 2019-го у них родилась дочь Сторми.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер заинтриговала снимком с молодым человеком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.