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Кайли Дженнер показала "сочную" обложку для Playboy

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Свежие снимки знаменитость опубликовала в Instagram.
Кайли Дженнер показала "сочную" обложку для Playboy
Кайли Дженнер показала "сочную" обложку для Playboy
instagram.com/kyliejenner

22-летняя Кайли Дженнер впервые снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Пикантные кадры, а также обложку журнала миллиардерша показала в социальной сети.

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На странице Кайли Дженнер в Инстаграм появились свежие фото для известного глянца Playboy. Автором фотосета стала Саша Самсонова, а руководил процессом супруг Кайли - Трэвис Скотт.

Обложку Playboy украшает тело Кайли Дженнер в соблазнительном красном белье. На шее у звезды большая подвеска с известным кроликом. 

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На других кадрах она позирует лежа в полупрозрачной ткани, не стесняясь демонстрируя ягодицы.

Никогда не думала, что буду позировать для Playboy, - признается Кайли Дженнер.

Недавно сестры Кардашьян взорвали Сеть фото в облегающих трико с одной штаниной.

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Теги: Кайли Дженнер, Playboy, журнал, обложка
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