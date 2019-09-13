Кайли Дженнер показала "сочную" обложку для Playboy
22-летняя Кайли Дженнер впервые снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Пикантные кадры, а также обложку журнала миллиардерша показала в социальной сети.
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На странице Кайли Дженнер в Инстаграм появились свежие фото для известного глянца Playboy. Автором фотосета стала Саша Самсонова, а руководил процессом супруг Кайли - Трэвис Скотт.
Обложку Playboy украшает тело Кайли Дженнер в соблазнительном красном белье. На шее у звезды большая подвеска с известным кроликом.
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На других кадрах она позирует лежа в полупрозрачной ткани, не стесняясь демонстрируя ягодицы.
Никогда не думала, что буду позировать для Playboy, - признается Кайли Дженнер.
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