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Миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть своей красотой в откровенном наряде

Комментариев: 1
Знаменитость выставила фото в эффектном наряде с необычной прической.

Миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть своей красотой
Миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть своей красотой
instagram.com/kyliejenner/

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Младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, похоже, всерьез решила показать хейтерам, насколько она яркая красавица. Так, те пользователи Сети, которые недавно упрекнули 22-летнюю Кайли, что из-за операций она выглядит старше - могут взять свои слова обратно. На новом снимке, который девушка добавила в Инстаграм - она выглядит просто великолепно. Кайли позирует в белом кроп-топе с глубоким декольте и короткой мини-юбке от дизайнера Anastasia Karanikolaou. Ее образ дополняют блеск для губ и распущенные волосы, завитые в крупные локоны.

Прошлой ночью, - подписала фото Кайли.

За считанные часы фото набрало более 3, 8 млн. лайков.

Ранее мы писали, что 63-летняя мать семейства Кардашьян-Дженнер выставила фото в купальнике.

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Теги: Кайли Дженнер, яркая помада, модная одежда
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Nikolas_Adver    23.08.2019, 11:54
Оценка:  0
Nikolas_Adver
откуда бабло у этой пиндосской абизяны??!! отобрать сука и поделить!!!
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