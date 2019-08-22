Миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть своей красотой в откровенном наряде

Знаменитость выставила фото в эффектном наряде с необычной прической.

Миллиардерша Кайли Дженнер покорила Сеть своей красотой instagram.com/kyliejenner/

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Младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, похоже, всерьез решила показать хейтерам, насколько она яркая красавица. Так, те пользователи Сети, которые недавно упрекнули 22-летнюю Кайли, что из-за операций она выглядит старше - могут взять свои слова обратно. На новом снимке, который девушка добавила в Инстаграм - она выглядит просто великолепно. Кайли позирует в белом кроп-топе с глубоким декольте и короткой мини-юбке от дизайнера Anastasia Karanikolaou. Ее образ дополняют блеск для губ и распущенные волосы, завитые в крупные локоны.

Прошлой ночью, - подписала фото Кайли.

За считанные часы фото набрало более 3, 8 млн. лайков.

Ранее мы писали, что 63-летняя мать семейства Кардашьян-Дженнер выставила фото в купальнике.