Олеся Жураковская рассказала, как спасалась от домашнего насилия

Звезда сериала "Крепостная" Олеся Жураковская рассказала о неудачном браке.

Заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская полюбилась зрителю своими яркими кино-теле ролями. Но мало кто знает, что в жизни актрисы есть и печальные страницы. О том, как стала жертвой домашнего насилия, знаменитость рассказала “Зірковому шляху“ в рубрике “Кава з перцем“ на канале “Украина“.

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С будущим супругом актриса познакомились случайно в магазине, владельцем которого был он. Бизнесмен-мусульманин не давал прохода молодой очаровательной украинке. Олеся влюбилась.

“И я понимала, что, если я останусь рядом, в один страшный момент меня может просто не стать физически. Мы 5 лет жили вместе, а отношения были оформлены меньше“, - делится актриса с “Зірковим шляхом“.

И хотя Олеся не принимала ислам, ей все равно запрещалось абсолютно все. Женщина ушла из театра. И даже этого любимому было мало. Он стремился контролировать каждый ее шаг, время от времени поднимая на нее руку.

“Это было страшно. Любая женщина может оказаться в такой ситуации. И это никак не связано с ее красотой или умом. Может такое сложиться. Такие неконтролируемые вещи. И это совсем не стыдно. Не было там такой точки страшной, чтобы сказать, что что-то произошло. Это просто накапливалось, накапливалось. Мы отдалялись и отдалялись. И собственно в свой день рождения я поняла, что все, ну сколько может быть у меня несчастливых дней рождения? Хватит“, - говорит Олеся Жураковская на канале “Украина“.

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Тогда супруга возмутило, что Олеся, засидевшись с подругами, вернулась домой поздно. Его жестокость не знала границ.

“Был скандал. Он понял, что он меня не может контролировать, как бы он на меня не бросался, что бы он мне не делал, какие бы страшные вещи не говорил, я не поддаюсь больше контролю. И все“, - рассказала актриса.

Олеся, прихватив со своей успешной жизни только кота Басю и швейную машинку, сбежала от супруга-тирана в Киев, где все пришлось начинать сначала. Именно обучение в промышленном техникуме и пригодилось тогда. Актриса снова начала работать в театре. Днем репетиции. Вечером представления. А ночью Жураковская обшивала подруг и знакомых. Признается, что, хотя те бурные времена давно прошли, даже сейчас она время от времени шьет. Но уже для себя.

Смотрите программу “Зірковий шлях“ в эфире телеканала “Украина“ по будням в 9:30!

Напомним, ранее актриса "Школы" Лиза Василенко откровенно рассказала об издевательствах парня.

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